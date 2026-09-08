Более дешевая альтернатива Samsung: Huawei выпустила новый MiniLED-телевизор (фото)

Компания Huawei представила телевизор Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, который по дизайну напоминает Samsung The Frame и TCL NXTFRAME.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition официально поступит в продажу 16 сентября. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Телевизор предлагается в четырех размерах, от 65 до 98 дюймов. Он имеет плоскую заднюю панель и толщину всего 4,9 см. Также доступны варианты с деревянными рамками Morning Birch и Smoky Walnut, которые придают телевизору вид картины, когда он выключен.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition Фото: Huawei

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition оснащен дисплеем Super MiniLED с тысячами зон подсветки и пиковой яркостью до 1200 нит. Панель охватывает 95 % цветовой гаммы DCI-P3, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают управлять подсветкой.

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Дисплей поддерживает частоту обновления до 288 Гц, а также использует технологию интерполяции кадров MEMC для более плавного воспроизведения движений. Для потоковой передачи с телефона функция 4K Super Casting от Huawei позволяет отображать контент в разрешении 4K.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition Фото: Huawei

Телевизор работает под управлением HarmonyOS и оснащён четырёхъядерным чипом Nova NT72676 (4x Cortex-A73 с тактовой частотой 1,65 ГГц) в сочетании с 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения предусмотрены три порта HDMI 2.1, порт Ethernet, USB 3.0 и USB 2.0, WiFi 6 и Bluetooth 5.2. В комплект входит пульт дистанционного управления Lingxi, работающий по принципу аэромыши.

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Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition оснащен 2.1-канальной аудиосистемой с чипом Hi-Fi и специальным низкочастотным динамиком, который воспроизводит частоты до 60 Гц с коэффициентом искажений в пять раз ниже, чем раньше. Кроме того, телевизор использует динамики с двойной магнитной цепью для лучшего разделения высоких, средних и низких частот.

Цены на Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition:

65 дюймов — 894 доллара.

75 дюймов — 1043 доллара.

85 дюймов — 1 490 долларов.

98 дюймов — 2 235 долларов.

Напомним, что компания Sony анонсировала OLED-телевизор Bravia 6, который стал упрощенной версией флагманской модели.

Фокус также сообщал, что компания Xiaomi недавно представила новую серию телевизоров RGB Mini LED.