Xiaomi представила серию Mini LED телевизоров: мощный чип и яркость 5000 нит (фото)

Компания Xiaomi недавно анонсировала новую серию телевизоров RGB Mini LED. Теперь компания поделилась более подробной информацией о новинках.

Серия Xiaomi TV S Pro 2027 включает четыре модели и уже доступна для предварительных заказов в Китае. Характеристики телевизоров уже появились на сайте Xiaomi Youpin.

Телевизоры Xiaomi TV S Pro 2027 доступны в размерах 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов и 98 дюймов. Все они имеют частоту обновления 360 Гц, что является заметным улучшением по сравнению с панелями 330 Гц, которые использовались в мини-LED-телевизорах без RGB из линейки 2026 года.

Сравнение новых телевизоров с моделями 2027 года Фото: Xiaomi

По данным Xiaomi, новая линейка телевизоров будет иметь до 4 860 зон управления цветом. Каждая зона может независимо настраивать цветовой баланс, регулируя интенсивность синего, зеленого и красного цветов.

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Заявленная пиковая яркость телевизоров Xiaomi TV S Pro 2027 составляет 5000 нит. Также известно о 100% цветовом охвате BT.2020, частоте обновления 120 Гц в 4K и до 360 Гц в режиме для геймеров. Предусмотрена поддержка VRR и FreeSync Premium Pro для общего улучшения плавности, а также 2.1.2-канальная акустическая система мощностью 130 Вт, поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

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Все модели работают на четырехъядерном чипсете A73 со специально разработанным чипом обработки изображений Xiaomi XM900. Основной процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения предусмотрены четыре порта HDMI 2.1 и один порт USB 3.0 Type-A.

Цены на Xiaomi TV S Pro 2027 пока не разглашаются. Полноценный запуск серии запланирован на сентябрь 2026 года.

Основные преимущества серии Xiaomi TV S Pro 2027 Фото: Xiaomi

Напомним, эксперт сравнил телевизоры с RGB-подсветкой Sony Bravia 7 II и Samsung R95H.

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