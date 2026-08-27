Xiaomi представила серію Mini LED телевізорів: потужний чип та яскравість 5000 ніт (фото)

Компанія Xiaomi нещодавно анонсувала нову серію телевізорів RGB Mini LED. Тепер компанія поділилася більш детальною інформацією про новинки.

Серія Xiaomi TV S Pro 2027 включає чотири моделі та вже доступна для попередніх замовлень у Китаї. Характеристики телевізорів вже з’явились на Xiaomi Youpin.

Телевізори Xiaomi TV S Pro 2027 доступні у розмірах 65 дюймів, 75 дюймів, 85 дюймів та 98 дюймів. Усі вони мають частоту оновлення 360 Гц, що є помітним покращенням у порівнянні з панелями 330 Гц, які були в міні-LED-телевізорах без RGB з лінійки 2026 року.

Порівняння нових телевізорів з моделями 2027 року Фото: Xiaomi

За даними Xiaomi, нова лінійка телевізорів матиме до 4 860 зон керування кольором. Кожна зона може незалежно налаштовувати баланс кольорів, контролюючи інтенсивність синього, зеленого та червоного кольорів.

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Заявлена пікова яскравість телевізорів Xiaomi TV S Pro 2027 становить 5000 ніт. Також відомо про 100% колірне покриття BT.2020, частоту оновлення 120 Гц у 4K та до 360 Гц у режимі для геймерів. Є підтримка VRR та FreeSync Premium Pro для загального покращення плавності, а також 2.1.2-канальна система динаміків потужністю 130 Вт, підтримка Dolby Vision та Dolby Atmos.

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Всі моделі працюють на чотириядерному чипсеті A73 зі спеціально розробленим чипом обробки зображень Xiaomi XM900. Основний процесор працює в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Для підключення є чотири порти HDMI 2.1 та один USB 3.0 Type-A.

Ціни Xiaomi TV S Pro 2027 поки не розголошуються. Повноцінний запуск серії заплановано на вересень 2026 року.

Основні переваги серії Xiaomi TV S Pro 2027 Фото: Xiaomi

Нагадаємо, експерт порівняв телевізори із RGB-підсвічуванням Sony Bravia 7 II та Samsung R95H.

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