Компактні, але якісні телевізори: названі найкращі 32-дюймові моделі 2026 року (фото)

Телевізор з діагоналлю дисплея 32 дюймів може бути чудовим варіантом для спальні, домашнього офісу чи кухні. Хоча менші телевізори часто поступаються більшим моделям за якістю зображення, тестування показало, що різниця не дуже помітна.

Для тих, хто збирається купити 32-дюймовий телевізор у 2026 році, експерти порталу TechRadar підібрали 3 найкращі варіанти з підтримкою HDR.

LG 32LQ6300

LG 32LQ6300 Фото: Future

LG 32LQ6300 пропонує гарне зображення, солідну ігрову продуктивність та звук вище середнього. Він не має спеціалізованих ігрових функцій наступного покоління, добре працює на частоті 60 Гц, забезпечуючи непогану динаміку.

В ході тестування LG 32LQ6300 експерти відзначили природну картинку чіткими текстурами та чудовим загальним кольором, особливо коли йдеться про HDR. Телевізор має деякі проблеми з однорідністю чорного кольору та має труднощі зі зйомкою швидких рухомих сцен, але це все одна з найкращих 32-дюймових моделей на ринку.

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Попри те, що існують 32-дюймові телевізори з чіткішим зображенням або більшою кількістю ігрових функцій, експерти вважають LG 32LQ6300 кращим за співвідношення ціни та характеристик.

TCL S5400

TCL S5400 Фото: Future

TCL S5400 — це недорогий телевізор, який забезпечує напрочуд якісне зображення та солідний список інтелектуальних функцій. Експерти похвалили деталізацію зображення, яскраві кольори та хорошу загальну насиченість, як для бюджетної моделі.

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TCL S5400 підтримує формати HDR10 та HLG HDR і використовує інтелектуальний інтерфейс Google TV з хорошим рівнем налаштувань зображення, щоб налаштувати зображення на свій смак. Ігрових функцій трохи бракує.

Як зазначають у виданні, контрастність і рівень чорного на TCL S5400 не найкращі, але достатньо переконливі для 32-дюймового телевізора. Дисплей також мав проблеми з динамічними сценами, проте це не стало несподіванкою.

Samsung Q60D

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D виділяється серед інших 32-дюймових телевізорів завдяки роздільній здатності 4K та QLED-панелі дисплея для яскравого, насиченого зображення. Він також має більш преміальний дизайн та широкий набір функцій.

Q60D має солідну ігрову продуктивність, а також підтримує Samsung Gaming Hub для доступу до хмарних ігрових програм від Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now та інших. Проте варто враховувати, що він коштує доволі дорого, як для 32-дюймової моделі

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