Компактные, но качественные телевизоры: названы лучшие 32-дюймовые модели 2026 года (фото)

Телевизор с диагональю экрана 32 дюйма может стать отличным выбором для спальни, домашнего офиса или кухни. Хотя телевизоры меньшего размера часто уступают более крупным моделям по качеству изображения, тестирование показало, что разница не слишком заметна.

Для тех, кто собирается купить 32-дюймовый телевизор в 2026 году, эксперты портала TechRadar подобрали 3 лучших варианта с поддержкой HDR.

LG 32LQ6300

LG 32LQ6300 Фото: Future

LG 32LQ6300 отличается хорошим изображением, солидной игровой производительностью и звуком выше среднего. У него нет специализированных игровых функций следующего поколения, но он хорошо работает на частоте 60 Гц, обеспечивая неплохую динамику.

В ходе тестирования LG 32LQ6300 эксперты отметили естественное изображение с четкими текстурами и превосходной общей цветопередачей, особенно в режиме HDR. У телевизора есть некоторые проблемы с однородностью черного цвета и трудности с отображением быстрых движущихся сцен, но в целом это одна из лучших 32-дюймовых моделей на рынке.

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Несмотря на то, что существуют 32-дюймовые телевизоры с более четким изображением или большим набором игровых функций, эксперты считают модель LG 32LQ6300 лучшей по соотношению цены и характеристик.

TCL S5400

TCL S5400 Фото: Future

TCL S5400 — это недорогой телевизор, который обеспечивает удивительно качественное изображение и предлагает солидный набор интеллектуальных функций. Эксперты высоко оценили детализацию изображения, яркие цвета и хорошую общую насыщенность, как для бюджетной модели.

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TCL S5400 поддерживает форматы HDR10 и HLG HDR и использует интеллектуальный интерфейс Google TV с широкими возможностями настройки изображения, что позволяет настроить его по своему вкусу. Игровых функций немного не хватает.

Как отмечают в издании, контрастность и уровень черного у TCL S5400 не самые лучшие, но вполне приемлемые для 32-дюймового телевизора. У дисплея также были проблемы с динамичными сценами, однако это не стало неожиданностью.

Samsung Q60D

Samsung Q60D Фото: TechRadar

Samsung Q60D выделяется среди других 32-дюймовых телевизоров благодаря разрешению 4K и QLED-панели дисплея, обеспечивающим яркое и насыщенное изображение. Кроме того, он отличается более премиальным дизайном и широким набором функций.

Q60D обладает солидной игровой производительностью, а также поддерживает Samsung Gaming Hub для доступа к облачным игровым приложениям от Xbox, Luna, Nvidia GeForce Now и других. Однако стоит учитывать, что он стоит довольно дорого для 32-дюймовой модели

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