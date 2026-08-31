Флагманское качество по разумной цене: Sony выпустила новый OLED-телевизор (фото)

Компания Sony анонсировала новый OLED-телевизор Bravia 6, который стал упрощенной версией флагманской модели.

Телевизор Sony Bravia 6 доступен в диагоналях от 48 до 83 дюймов. Подробности о новинке Sony раскрыла на своем официальном сайте.

Судя по всему, Sony Bravia 6 обеспечивает флагманское качество OLED-изображения с насыщенными цветами, четкой контрастностью и мелкими деталями, а также высококачественный звук с поддержкой виртуального объемного звучания Dolby Atmos и DTS:X.

Однако следует учитывать, что в новом телевизоре не используется технология Sony Acoustic Surface Audio+. Для улучшения звука его можно подключить к саундбару Sony Bravia Theater.

Sony Bravia 6 Фото: Sony

Sony Bravia 6 работает на базе платформы Google TV, которая обеспечивает доступ ко всем самым популярным приложениям, таким как Netflix и Spotify, а также к сотням бесплатных телеканалов в прямом эфире через Google Freeplay. Также доступен искусственный интеллект Gemini для персонализированных рекомендаций.

Відео дня

Важно

Компактные, но качественные телевизоры: названы лучшие 32-дюймовые модели 2026 года (фото)

Для геймеров Sony предлагает функции HDMI 2.1: 4K/120, VRR, ALLM и SBTM. Телевизор также оснащен встроенными функциями Google Cast для трансляции видео с мобильных устройств и предоставляет доступ к Sony Pictures Core в течение 12 месяцев.

Цена 48-дюймовой модели Sony Bravia 6 начинается от 1300 долларов, что делает ее одним из самых доступных OLED-телевизоров этого бренда.

Цены на Sony Bravia 6:

48 дюймов — 1299,99 долларов.

55 дюймов — 1499,99 долларов.

65 дюймов — 1999,99 долларов.

77 дюймов — 2 999,99 долларов.

83 дюйма — 3 999,99 долларов.

Напомним, что компания Xiaomi недавно анонсировала новую серию телевизоров RGB Mini LED.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H.