Флагманська якість за розумну ціну: Sony випустила новий OLED-телевізор (фото)

Компанія Sony анонсувала новий OLED-телевізор Bravia 6, який став спрощеною версією флагманської моделі.

Телевізор Sony Bravia 6 доступний у розмірах від 48 до 83 дюймів. Деталі про новинку Sony розкрила на своєму офіційному сайті.

Судячи з усього, Sony Bravia 6 пропонує флагманську якість OLED-зображення з насиченими кольорами, чіткою контрастністю та дрібними деталями, а також високоякісний звук з підтримкою віртуального об'ємного звуку Dolby Atmos та DTS:X.

Проте варто враховувати, що новий телевізор не використовує технологію Sony Acoustic Surface Audio+. Щоб покращити звук, його можна поєднати із саундбаром Sony Bravia Theater.

Sony Bravia 6 Фото: Sony

Sony Bravia 6 працює на базі платформи Google TV, що надає доступ до всіх найпопулярніших програм, таких як Netflix та Spotify, а також до сотень безкоштовних телеканалів у прямому ефірі через Google Freeplay. Також доступний штучний інтелект Gemini для персоналізованих рекомендацій.

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Для геймерів Sony пропонує функції HDMI 2.1: 4K/120, VRR, ALLM та SBTM. Телевізор також має вбудовані функції Google Cast для обміну відео з мобільних пристроїв та доступ до Sony Pictures Core протягом 12 місяців.

Ціна 48-дюймової моделі Sony Bravia 6 починається від 1300 доларів, що робить її одним із найдоступніших OLED-телевізорів бренду.

Ціни Sony Bravia 6:

48 дюймів – 1299,99 доларів.

55 дюймів — 1499,99 доларів.

65 дюймів — 1999,99 доларів.

77 дюймів — 2 999,99 доларів.

83 дюймів — 3 999,99 доларів.

Нагадаємо, Xiaomi нещодавно анонсувала нову серію телевізорів RGB Mini LED.

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