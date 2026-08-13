Найкращі лазерні проектори для дому: топ 3 моделі за результатами тестування (фото)

Лазерні проектори забезпечують високу яскравість, чудову контрастність із глибоким чорним кольором та надзвичайно довгий термін служби джерела світла. Такі моделі сьогодні можна знайти у брендів Hisense, Aurzen та Anker.

Щоб спростити вибір лазерного проектора для дому у 2026 році, експертка порталу Tom's Guide Теммі Роджерс порадила 3 варіанти, що найкраще показали себе під час тестування.

Hisense C2 Ultra

Hisense C2 Ultra Фото: Tom's Guide

Тести продемонстрували, що Hisense C2 Ultra – це найкращий проектор за більшістю параметрів. Він підтримує широкий спектр різних форматів HDR, має HDMI 2.1 для геймерів та здатен відображати величезний екран.

У типовій затемненій кімнаті Hisense C2 Ultra створює яскраве, чітке та плавне зображення. Технічні тести показали яскравість 3231 люмен, що яскравіше за офіційні дані Hisense. Роджерс також відзначила насичений чорний колір у поєднанні зі 100% охопленням колірних просторів sRGB та Adobe.

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З огляду на розмір Hisense C2 Ultra, звук виявився досить хорошим. Він легко заповнив кімнату площею 150 квадратних футів при гучності 20%, проте для бездоганного звучання краще придбати окремий саундбар.

Aurzen ZIP Tri-Fold

Aurzen ZIP Tri-Fold Фото: Tom's Guide

Aurzen ZIP Tri-Fold лідирує, коли йдеться про портативні проектори. Він являє собою компактний квадратний пристрій, який розкладається вгору у формі літери Z. Механізм складання плавний і міцний, тож повинен прослужити довго.

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У темному тестовому середовищі Aurzen ZIP Tri-Fold видав напрочуд яскраву картинку з насиченими кольорами. У звичайній кімнаті із закритими шторами та вимкненим світлом проектор також показав себе добре.

Варто враховувати, Aurzen ZIP Tri-Fold має роздільну здатність 720p та лише один порт USB-C, тому для підключення до таких пристроїв, як PlayStation та Xbox, потрібно буде придбати бездротовий адаптер. Вбудованого акумулятора вистачає лише на 90 хвилин, однак ціна та компактні габарити компенсують ці недоліки.

Anker Nebula X1

Anker Nebula X1 Фото: cnet.com

Anker Nebula X1 потрапив у трійку найкращих проекторів завдяки своїй надзвичайній гнучкості. За словами експертки, його система стабілізації дозволяє більше ніколи торкатися регулятора трапецеїдального спотворення.

Модуль об'єктива на передній панелі Anker Nebula X1 рухається під час нахилу всього пристрою, використовуючи цифровий регулятор трапецієподібного спотворення, щоб переконатися, що все рівно та правильно. Це значно спрощує користування проектором, якщо він стоїть на нерівній поверхні.

Характеристики Anker Nebula X1 також є одними з найкращих на ринку. Його RGB-світлодіод забезпечує 3491 люмен із заявлених 3500 та досить точну передачу кольорів. Водночас якість звуку та ігрові функції могли б бути кращими.

Нагадаємо, ультрабюджетний проектор Alwtniet Mini напрочуд добре показав себе підчас тестування.

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