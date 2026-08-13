Лучшие лазерные проекторы для дома: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

Лазерные проекторы отличаются высокой яркостью, превосходной контрастностью с глубоким черным цветом и чрезвычайно длительным сроком службы источника света. Такие модели сегодня можно найти у брендов Hisense, Aurzen и Anker.

Чтобы упростить выбор лазерного проектора для дома в 2026 году, эксперт портала Tom's Guide Тэмми Роджерс порекомендовала 3 варианта, которые лучше всего показали себя в ходе тестирования.

Hisense C2 Ultra

Hisense C2 Ultra Фото: Tom's Guide

Тесты показали, что Hisense C2 Ultra — лучший проектор по большинству параметров. Он поддерживает широкий спектр различных форматов HDR, оснащен разъемом HDMI 2.1 для геймеров и способен проецировать изображение на огромный экран.

В типичной затемнённой комнате Hisense C2 Ultra обеспечивает яркое, чёткое и плавное изображение. Технические тесты показали яркость 3231 люмен, что превышает официальные данные Hisense. Роджерс также отметила насыщенный черный цвет в сочетании со 100% охватом цветовых пространств sRGB и Adobe.

Відео дня

Учитывая размеры Hisense C2 Ultra, звук оказался довольно хорошим. Он легко заполнил комнату площадью 150 квадратных футов при громкости 20 %, однако для безупречного звучания лучше приобрести отдельную звуковую панель.

Aurzen ZIP Tri-Fold

Aurzen ZIP Tri-Fold Фото: Tom's Guide

Aurzen ZIP Tri-Fold лидирует среди портативных проекторов. Это компактное квадратное устройство, которое раскладывается вверх в форме буквы Z. Механизм складывания работает плавно и надежно, поэтому должен прослужить долго.

Важно

Лучшие портативные проекторы 2026 года: топ-5 моделей из разных сегментов (фото)

В темной тестовой обстановке Aurzen ZIP Tri-Fold продемонстрировал удивительно яркое изображение с насыщенными цветами. В обычной комнате с закрытыми шторами и выключенным светом проектор также показал себя с лучшей стороны.

Стоит учесть, что Aurzen ZIP Tri-Fold имеет разрешение 720p и только один порт USB-C, поэтому для подключения к таким устройствам, как PlayStation и Xbox, потребуется приобрести беспроводной адаптер. Встроенного аккумулятора хватает всего на 90 минут, однако цена и компактные размеры компенсируют эти недостатки.

Anker Nebula X1

Anker Nebula X1 Фото: cnet.com

Anker Nebula X1 вошел в тройку лучших проекторов благодаря своей исключительной гибкости. По словам эксперта, его система стабилизации позволяет больше никогда не прикасаться к регулятору трапециевидного искажения.

Модуль объектива на передней панели Anker Nebula X1 перемещается при наклоне всего устройства, используя цифровой регулятор трапециевидного искажения, чтобы обеспечить ровную и правильную настройку. Это значительно упрощает использование проектора, если он стоит на неровной поверхности.

Характеристики Anker Nebula X1 также являются одними из лучших на рынке. Его RGB-светодиод обеспечивает 3491 люмен из заявленных 3500 и достаточно точную цветопередачу. В то же время качество звука и игровые функции могли бы быть лучше.

Напомним, что ультрабюджетный проектор Alwtniet Mini на удивление хорошо показал себя в ходе тестирования.

Фокус также сообщал, что бренд 8849 выпустил защищенный планшет Tank Pad Ultra со встроенным проектором.