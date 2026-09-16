Яркость до 5000 ANSI-люмен: новые проекторы Hisense выходят на мировой рынок (фото)

Компания Hisense объявила о международном запуске своей серии домашних проекторов под названием C3. Линейка включает три модели: Pro, Ultra и Ultra Max.

Проекторы Hisense C3 Ultra и Hisense C3 Ultra Max, представленные на выставке IFA 2026, поступят в продажу на мировых рынках в сентябре 2026 года, тогда как Hisense C3 Pro появится позже. Об этом говорится в пресс-релизе Hisense.

Серия Hisense C3 обеспечивает изображение размером до 300 дюймов и коэффициент контрастности 5000:1 в сочетании с объективом IRIS. Все три проектора оснащены аудиосистемой, настроенной на Devialet, и встроенным сабвуфером.

Проекторы Hisense C3 Ultra Фото: Hisense

Основное различие между моделями заключается в яркости. Hisense C3 Pro имеет номинальный световой поток 3000 ANSI-люмен, Hisense C3 Ultra достигает 4000 ANSI-люмен, а Hisense C3 Ultra Max обещает целых 5000 ANSI-люмен.

Видео дня

Важно

Лучшие лазерные проекторы для дома: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

Также стоит отметить, что Hisense C3 Ultra Max получил 2-кратный оптический зум. Две другие модели оснащены 1,6-кратным оптическим зумом.

В целом линейка ориентирована на домашние развлечения, а не на портативность. Цены на проекторы Hisense C3 пока официально не разглашаются.

Напомним, что компания Huawei выпустила MiniLED-телевизор Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition.

Фокус также сообщал, что Sony анонсировала новый, более доступный OLED-телевизор Bravia 6.