Яскравий лазерний проектор за доступну ціну: Xgimi випустила нову модель (фото)

Компанія Xgimi представила версію свого лазерного проектора Z6X Pro 2026 року. Головним оновленням цьогорічної моделі стала яскравість.

Яскравість нового проектора Xgimi Z6X Pro зросла до 1500 люменів CVIA (або 1600 люменів ISO), тоді як версія 2025 року була обмежена 910 люменами CVIA. Новинка вже з’явилась на сайті JD.

Для досягнення додаткової яскравості Xgimi Z6X Pro використовує триколірний лазер QuaLas 42 RGB. Це джерело світла ефективніше та працює з меншою температурою, ніж попереднє покоління, що має допомогти підтримувати стабільну яскравість під час тривалого перегляду.

Xgimi Z6X Pro Фото: XGIMI

Проектор використовує 0,23-дюймовий DMD-чіп для відображення рідної роздільної здатності 1080p зі стандартним проекційним співвідношенням 1,2:1. Він також охоплює 110% колірного простору BT.2020 та має власний коефіцієнт контрастності 1600:1.

Видео дня

Функція керування освітленням на основі штучного інтелекту регулює рівні чорного. За даними Xgimi, це може довести динамічний контраст до 30 000:1. Окрім того, проектор автоматично знижує яскравість, коли виявляє, що хтось проходить перед об'єктивом.

Xgimi Z6X Pro працює на базі процесора MediaTek MT9660 у поєднанні з ,5 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Він використовує програмне забезпечення Xgimi GMUI 6.0 та автоматично виконує початкове налаштування.

Важливо

Найкращі лазерні проектори для дому: топ 3 моделі за результатами тестування (фото)

При підключення консолі, як от Nintendo Switch, PlayStation чи Xbox, проектор розпізнає її та відкриває спеціальне ігрове меню. Воно включає надширококутний режим 21:9, віртуальний приціл та налаштування нічного бачення. Також є динамік Harman Kardon потужністю 7 Вт із підтримкою Dolby Audio.

Xgimi Z6X Pro має товщину 7,5 см та важить 1,28 кг. Основа функціонує як вбудований карданний підвіс, який нахиляється до 150 градусів, Що стосується портів, проектор пропонує один HDMI з eARC, один USB та роз'єм живлення. Він також підключається бездротовим способом через Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Ціна Xgimi Z6X Pro 2026 року — 358 доларів (близько 16 020 грн).

Нагадаємо, компанія Hisense оголосила про міжнародний запуск серії проекторів C3, представлених на IFA 2026.

Фокус також повідомляв, що ультрабюджетний проектор Alwtniet Mini Projector напрочуд добре показав себе під час тестів.