Яркий лазерный проектор по доступной цене: Xgimi выпустила новую модель (фото)

Компания Xgimi представила версию своего лазерного проектора Z6X Pro 2026 года. Главным обновлением модели этого года стала яркость.

Яркость нового проектора Xgimi Z6X Pro выросла до 1500 люмен по стандарту CVIA (или 1600 люмен по стандарту ISO), тогда как версия 2025 года имела яркость всего 910 люмен по стандарту CVIA. Новинка уже появилась на сайте JD.

Для обеспечения дополнительной яркости Xgimi Z6X Pro использует трехцветный лазер QuaLas 42 RGB. Этот источник света более эффективен и работает при более низкой температуре, чем предыдущее поколение, что должно помочь поддерживать стабильную яркость во время длительного просмотра.

Xgimi Z6X Pro Фото: XGIMI

Проектор использует 0,23-дюймовый DMD-чип для отображения native разрешения 1080p со стандартным проекционным соотношением 1,2:1. Он также охватывает 110 % цветового пространства BT.2020 и имеет собственный коэффициент контрастности 1600:1.

Видео дня

Функция управления освещением на основе искусственного интеллекта регулирует уровень черного. По данным Xgimi, это позволяет достичь динамического контраста до 30 000:1. Кроме того, проектор автоматически снижает яркость, когда обнаруживает, что кто-то проходит перед объективом.

Xgimi Z6X Pro работает на базе процессора MediaTek MT9660 в сочетании с 0,5 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Он использует программное обеспечение Xgimi GMUI 6.0 и автоматически выполняет начальную настройку.

Важно

Лучшие лазерные проекторы для дома: топ-3 модели по результатам тестирования (фото)

При подключении игровой консоли, такой как Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, проектор распознает ее и открывает специальное игровое меню. Оно включает сверхширокоугольный режим 21:9, виртуальный прицел и настройки ночного видения. Также имеется динамик Harman Kardon мощностью 7 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Xgimi Z6X Pro имеет толщину 7,5 см и весит 1,28 кг. Основание выполняет функцию встроенного карданного подвеса, который наклоняется до 150 градусов. Что касается портов, проектор оснащен одним разъемом HDMI с поддержкой eARC, одним USB и разъемом питания. Он также подключается по беспроводной сети через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Цена Xgimi Z6X Pro 2026 года — 358 долларов (около 16 020 грн).

Напомним, компания Hisense объявила о международном запуске серии проекторов C3, представленных на выставке IFA 2026.

Фокус также сообщал, что ультрабюджетный проектор Alwtniet Mini Projector на удивление хорошо показал себя в ходе тестов.