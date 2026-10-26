Для обогрева и охлаждения: Xiaomi выпустила новый "умный" вентилятор (фото)

Компания Xiaomi представила под своим брендом Mijia вентилятор в форме башни, который можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения помещения.

Цена и характеристики "умного" вентилятора Mijia DC Inverter Two-Season Fan представлены на сайте Youpin.

Вентилятор Mijia DC Inverter Two-Season Fan оснащен керамическим нагревательным элементом с положительным температурным коэффициентом (PTC) мощностью 2200 Вт и обеспечивает объемный расход 357 м³/ч. Он предлагает три режима обдува, интеллектуальный термостат, способный поддерживать температуру от 18 °C до 28 °C, и 12-часовой таймер.

Двухсезонный вентилятор Mijia с инверторным двигателем постоянного тока Фото: Xiaomi

Устройство имеет диаметр всего 30 см, поэтому не занимает много места. Заявленная дальность обдува холодным воздухом составляет 10 метров, однако в режиме обогревателя она уменьшается до 2 метров. В приложении Mi Home можно регулировать угол потока охлаждающего воздуха в диапазоне от 30° до 150°, а также выбирать один из 100 уровней нагрева.

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Панель управления вентилятором Mijia DC Inverter Two-Season Fan Фото: Xiaomi

Также стоит отметить сенсорную панель управления, фильтр, задерживающий пыль и волосы, функцию защиты от детей, защиту от перегрева, огнестойкий корпус и уровень шума всего 38,4 дБ.

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Вентилятор Mijia DC Inverter Two-Season Fan уже доступен для покупки в Китае. О глобальном выпуске компания Xiaomi пока не объявляла.

Цена вентилятора Mijia DC Inverter Two-Season Fan в Китае — 799 юаней (примерно 5 460 грн).

Двухсезонный вентилятор Mijia с инверторным двигателем постоянного тока Фото: Xiaomi

Напомним, что в Украине пользуется популярностью керамический тепловентилятор Philips CX5120/11.

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