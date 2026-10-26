Для обігріву та охолодження: Xiaomi випустила новий "розумний" вентилятор (фото)
Компанія Xiaomi представила під своїм брендом Mijia вентилятор у формі вежі, який можна використовувати як для опалення, так і для охолодження приміщення.
Ціна та характеристики "розумного" вентилятора Mijia DC Inverter Two-Season Fan розкриті на сайті Youpin.
Mijia DC Inverter Two-Season Fan оснащений керамічним нагрівальним елементом з позитивним температурним коефіцієнтом (PTC) потужністю 2200 Вт та має об'ємну витрату 357 м³/год. Він пропонує три режими обдування, інтелектуальний термостат, який може підтримувати температуру від 18°C до 28°C, та 12-годинний таймер.
Пристрій має діаметр всього 30 см, тож не займає багато місця. Заявлена дальність обдування холодним повітрям становить 10 метрів, однак у режимі обігрівача вона зменшується до 2 метрів. У застосунку Mi Home можна регулювати кут потоку охолоджувального повітря в діапазоні від 30° до 150°, а також вибирати один зі 100 рівнів нагріву.
Також варто відзначити сенсорну панель керування, фільтр, що затримує пил і волосся, функцію захисту від дітей, захист від перегріву, вогнестійкий корпус, та рівень шуму на рівні всього 38,4 дБ.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Mijia DC Inverter Two-Season Fan вже доступний для покупки у Китаї. Глобальний реліз Xiaomi поки не анонсувала.
- Ціна Mijia DC Inverter Two-Season Fan в Китаї — 799 юанів (приблизно 5 460 грн).
Нагадаємо, в Україні користується популярністю керамічний тепловентилятор Philips CX5120/11.
Фокус також писав про плюси та мінуси портативного інфрачервоного обігрівача UFO ECO Mini 1500.