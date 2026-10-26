Первые наушники OnePlus нового формата уже близко: в чем особенность Buds Clip (фото)
Компания OnePlus впервые анонсировала открытые беспроводные наушники-клипсы. Новинка получила название OnePlus Clip.
Несмотря на прекращение поставок смартфонов OnePlus в Европу и США, новые наушники бренда, судя по всему, выйдут на международном рынке. Об этом свидетельствует появление OnePlus Buds Clip на глобальном сайте компании.
Существенным преимуществом наушников-клипс является то, что они не давят на слуховой проход, обеспечивая комфорт при использовании. Кроме того, свободная посадка позволяет слышать звуки окружающей среды.
В наушниках OnePlus Clip используются 11-мм низкочастотные динамики и 9-мм высокочастотные динамики, а также два ЦАП, настроенные датским аудиобрендом Dynaudio. Они поддерживают кодеки LHDC 5.0, AAC и SBC.
OnePlus Clip подключаются к смартфонам, компьютерам и планшетам через Bluetooth 6.1. При необходимости наушники можно подключить одновременно к двум устройствам.
Новинка оснащена шестью микрофонами с костной проводимостью и специальным аудиочипом с искусственным интеллектом и встроенным переводчиком. Также имеется система предотвращения утечки звука Dipole Sound-Field tech, которая излучает обратные звуковые волны через задние вентиляционные отверстия на наушниках.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Каждый наушник весит 5,2 грамма и имеет степень защиты от влаги IP55. Данная модель представлена в белом, сером и розовом цветах. Цена и дата начала продаж пока не разглашаются.
Напомним, что компания Grado анонсировала среднебюджетные проводные наушники Signature S150.
Фокус также сообщал, что Redmi готовится представить открытые наушники Clip Neo.