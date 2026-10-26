Перші навушники OnePlus нового формату вже близько: в чому особливість Buds Clip (фото)

Компанія OnePlus вперше анонсувала відкриті бездротові навушники-кліпси. Новинка отримала назву OnePlus Clip.

Попри припинення поставок смартфонів OnePlus у Європу та США, нові навушники бренду, схоже, вийдуть на міжнародному ринку. Про це свідчить поява OnePlus Buds Clip на глобальному сайті компанії.

Значною перевагою навушників-кліпсів є те, що вони не тиснуть на слуховий канал, забезпечуючи комфорт під час використання. Окрім того, вільна посадка дозволяє сприймати звуки навколишнього середовища.

OnePlus Buds Clip Фото: OnePlus

Навушники OnePlus Clip використовують 11-мм низькочастотні динаміки та 9-мм високочастотні динаміки, а також два ЦАП, налаштовані датським аудіобрендом Dynaudio. Вони підтримують кодеки LHDC 5.0, AAC та SBC.

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OnePlus Clip з’єднуються зі смартфонами, комп’ютерами та планшетами через Bluetooth 6.1. При потребі навушники можна підключити одночасно до двох пристроїв.

OnePlus Buds Clip Фото: OnePlus

Новинка оснащена шістьма мікрофонами з кістковою провідністю та спеціальним аудіочіпом зі штучним інтелектом та вбудованим перекладачем. Також є система запобігання витоку звуку Dipole Sound-Field tech, яка випромінює зворотні звукові хвилі через задні вентиляційні отвори на навушниках.

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Кожен навушник важить 5,2 грама та має захист від вологи IP55. Дана модель пропонується у білому, сірому та рожевому кольорах. Ціна та дата старту продажів поки не розголошуються.

Нагадаємо, Grado анонсувала середньобюджетні дротові навушники Signature S150.

Фокус також повідомляв, що Redmi готується представити відкриті навушники Clip Neo.