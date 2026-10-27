Новая экшн-камера XTU среднего класса: цена и характеристики S7 Pro Max 4K (фото)

Компания XTU представила компактную экшн-камеру S7 Pro Max 4K с поддержкой HDR, в которой используется 1/1,28-дюймовый сенсор RYYB с технологией ночного видения на базе искусственного интеллекта в сочетании с широкоугольным объективом.

XTU S7 Pro Max 4K может снимать видео в формате 4K со скоростью до 50 кадров/с, с предварительной записью до 50 секунд. Камера автоматически распознает поворот и переключается между альбомной и портретной съемкой, говорится на сайте XTU.

Новая экшн-камера XTU также позволяет снимать видео в формате 2,7K со скоростью до 50 кадров/с и видео в формате 1080p со скоростью до 60 кадров/с. Она может сохранять записи на карту microSD с динамическим диапазоном до 14 стоп с помощью режима X-Log. Объем памяти microSD достигает 512 ГБ.

XTU S7 Pro Max

Кроме того, XTU S7 Pro Max 4K способна делать фотографии с разрешением 50 МП и снимать замедленные ролики в формате 6K. Камера оснащена системой суперстабилизации Super Stabilization 5.0 EIS с коррекцией горизонта на 360 градусов, что помогает получать стабильные снимки без дрожания.

Видео дня

Для кадрирования и просмотра отснятого материала можно использовать 1,4-дюймовый передний дисплей и 2,29-дюймовый задний сенсорный экран. Также поддерживается управление с помощью голосовых команд.

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Аккумулятор емкостью 1800 мАч обеспечивает до 200 минут записи в формате 1080p со скоростью 30 кадров/с и заряжается до 80 % примерно за 46 минут. Устройство имеет габариты 44,45 × 28,98 мм и весит 138 г.

Цена XTU S7 Pro Max 4K — 189,99 долларов (около 8 690 грн).

Напомним, что Sigma анонсировала миниатюрную полнокадровую беззеркальную камеру FP2.

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