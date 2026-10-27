Нова екшн-камера XTU середнього класу: ціна та характеристики S7 Pro Max 4K (фото)

Компанія XTU представила компактну екшн-камеру S7 Pro Max 4K з підтримкою HDR, яка використовує 1/1,28-дюймовий сенсор RYYB з технологією нічного бачення на базі штучного інтелекту в поєднанні з ширококутним об'єктивом.

XTU S7 Pro Max 4K може знімати відео у форматі 4K зі швидкістю до 50 кадрів/с, з попереднім записом до 50 секунд. Камера автоматично розпізнає поворот і перемикається між альбомним і портретним відеозаписом, йдеться на сайті XTU.

Нова екшн-камера XTU також пропонує зйомку відео у форматі 2.7K зі швидкістю до 50 кадрів/с та відео у форматі 1080p зі швидкістю до 60 кадрів/с. Вона може зберігати записи на карту microSD з динамічним діапазоном до 14 стопів за допомогою режиму файлу X-Log. Обсяг пам’яті microSD сягає 512 ГБ.

XTU S7 Pro Max

Окрім того, XTU S7 Pro Max 4K здатна робити фото з роздільною здатністю 50 МП та створювати уповільнені зйомки у форматі 6K. Камера оснащена системою суперстабілізації Super Stabilization 5.0 EIS з корекцією горизонту на 360 градусів, що допомагає отримувати стабільні знімки без тремтіння.

Видео дня

Для кадрування та перегляду відзнятого матеріалу можна використовувати 1,4-дюймовий фронтальний дисплей та 2,29-дюймовий задній сенсорний екран. Також підтримується керування за допомогою голосових команд.

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Акумулятор ємністю 1800 мАг обіцяє до 200 хвилин запису у форматі 1080p 30 кадрів/с і заряджається на 80% приблизно за 46 хвилин. Пристрій має габарити 44,45 × 28,98 мм та важить 138 г.

Ціна XTU S7 Pro Max 4K — 189.99 доларів (близько 8 690 грн).

Нагадаємо, Sigma анонсувала мініатюрну повнокадрову бездзеркальну камеру FP2.

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