Лучший обогреватель 2026 года: какую модель советуют эксперты по результатам тестов (фото)

Многофункциональный климатический комплекс Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde сочетает в себе воздухоочиститель, обогреватель и вентилятор.

Отличное соотношение характеристик и функций делает Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde лучшим электрическим обогревателем 2026 года. К такому выводу пришли эксперты портала Trusted Reviews по итогам тестирования.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde может похвастаться диапазоном скоростей вентилятора с постоянным потоком воздуха. Тесты показали, что даже на максимальной мощности уровень шума достигал всего 56,8 дБ. В режиме обогревателя устройство также успешно поддерживало нужную температуру в комнате.

Dyson Purifier Hot+Cool: формальдегид Фото: trustedreviews.com

Название Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde указывает на то, что он способен обнаруживать формальдегид в воздухе. Обычные датчики формальдегида со временем теряют свою чувствительность, однако Dyson решает эту проблему, используя долговечный твердотельный датчик.

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Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde также позволяет переключаться между датчиками, чтобы определить, что именно загрязняет воздух в доме. Устройство обнаруживает не только формальдегид, но и частицы PM2,5 и PM10, летучие органические соединения и NO2.

Пульт для Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Фото: TechRadar

Чтобы проверить его способность очищать воздух, эксперты зажгли дымовую таблетку в помещении и оставили Dyson в автоматическом режиме. Устройство справилось с дымом чуть больше чем за 10 минут, что намного быстрее, чем у его предшественника.

На передней панели расположена ЖК-панель, на которой отображается информация о состоянии вентилятора и качестве воздуха в доме. Для управления можно использовать пульт или мобильное приложение.

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В приложении есть функция непрерывного мониторинга, которая позволяет воздухоочистителю работать на низкой скорости даже в выключенном состоянии, что дает возможность постоянно контролировать качество воздуха с течением времени.

Всего доступно 10 скоростей вентилятора и кнопки регулировки температуры для настройки уровня нагрева. Также предусмотрен интеллектуальный автоматический режим, который автоматически регулирует скорость вентилятора для поддержания чистоты и комфорта воздуха в зависимости от окружающей среды.

Цена Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde в Украине — от 31 999 грн до 51 356 грн в зависимости от магазина и акционных предложений.

Напомним, что компания Xiaomi представила под своим брендом Mijia вентилятор в форме башни, который можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения.

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