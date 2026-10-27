Найкращий обігрівач 2026 року: яку модель радять експерти за результатами тестів (фото)

Багатофункціональний кліматичний комплекс Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde поєднує в собі очищувач повітря, обігрівач та вентилятор.

Чудове співвідношення характеристик та функцій робить Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde найкращим електричним обігрівачем 2026 року. Такого висновку дійшли експерти порталу Trusted Reviews за результатами тестування.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde може похвалитися діапазоном швидкостей вентилятора з постійним потоком повітря. Тести показали, що навіть на максимальній потужності рівень шуму досягав лише 56,8 дБ. У режимі обігрівача пристрій також успішно підтримував потрібну температуру у кімнаті.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Фото: trustedreviews.com

Назва Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde вказує на те, що він здатен виявляти формальдегід у повітрі. Звичайні датчики формальдегіду мають схильність до деградації з часом, однак Dyson вирішує цю проблему, використовуючи довговічний твердотільний датчик.

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Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde також дозволяє перемикатися між датчиками, щоб визначити, що саме забруднює повітря у домі. Пристрій виявляє не лише формальдегід, але й частинки PM2.5 та PM10, леткі органічні сполуки та NO2.

Пульт для Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde Фото: TechRadar

Щоб перевірити його здатність очищувати повітря, експерти запалили димову таблетку в приміщенні та залишили Dyson у автоматичному режимі. Пристрій впорався з димом трохи більше ніж за 10 хвилин, що набагато швидше, ніж його попередник.

На передній панелі розташована РК-панель, яка відображає інформацію про стан вентилятора та якість повітря у домі. Для керування можна використовувати пульт або мобільний застосунок.

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У застосунку є функція безперервного моніторингу, яка дозволяє очищувачу повітря працювати на низькій швидкості, навіть коли він вимкнений, що дозволяє постійно контролювати якість повітря з часом.

Загалом доступно 10 швидкостей вентилятора та кнопки температури для регулювання рівня нагріву. Також є розумний автоматичний режим, який автоматично регулює швидкість вентилятора, щоб підтримувати чистоту та комфорт повітря залежно від навколишнього середовища.

Ціна Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde в Україні — від 31 999 грн до 51 356 грн залежно від магазину та акційних пропозицій.

Нагадаємо, Xiaomi представила під своїм брендом Mijia вентилятор у формі вежі, який можна використовувати для обігріву та охолодження.

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