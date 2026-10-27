Новая камера Fujifilm, печатающая фото со смартфона: представлена Instax Mini Evo 2 (видео)

Компания Fujifilm анонсировала камеру мгновенной печати Instax Mini Evo 2, которая может снимать видео и даже печатать фотографии, сделанные другими устройствами.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 поступит в продажу в конце ноября 2026 года. Новинка позволяет снимать в цифровом формате и печатать только выбранные снимки, что дает возможность значительно сэкономить на картриджах, говорится на официальном сайте Fujifilm.

Анонс Fujifilm Instax Mini Evo 2

Новая камера Fujifilm оснащена CMOS-сенсором разрешением 16 МП и диагональю 1/2,77 дюйма, а также 4,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1,23 миллиона точек. Дисплей можно использовать для выбора одного из 20 фильтров или просмотра и кадрирования фотографий.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

Цифровые фотографии получаются с небольшим кадрированием и разрешением 4128 x 3100 пикселей, тогда как видео записывается с разрешением всего 992 x 560 пикселей. Сенсор работает в паре с широкоугольным объективом 21 мм f/2.0 и вспышкой, выдержка и светочувствительность сенсора устанавливаются автоматически.

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Выбранные фотографии можно распечатать на мгновенной пленке Fujifilm Instax Mini. Размер распечатанной фотографии составляет 8,6 × 5,4 см. Более того, мобильное приложение даже позволяет печатать на пленке Instax фотографии, сделанные другими камерами.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

Памяти Fujifilm Instax Mini Evo 2 хватает для хранения 45 фотографий. Также имеется слот для карт microSD.

Официальная цена Fujifilm Instax Mini Evo 2 — 289 долларов (около 13 190 грн).

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

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