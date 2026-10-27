Нова камера Fujifilm, що друкує фото зі смартфона: представлена Instax Mini Evo 2 (відео)

Компанія Fujifilm анонсувала камеру миттєвого друку Instax Mini Evo 2, яка може записувати відео та навіть друкувати фотографії, зроблені іншими пристроями.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 надійде у продаж наприкінці листопада 2026 року. Новинка пропонує цифрову зйомку та друк лише вибраних знімків, що дозволяє значно заощадити на картриджах, йдеться на офіційній сторінці Fujifilm.

Анонс Fujifilm Instax Mini Evo 2

Нова камера Fujifilm використовує CMOS-сенсор на 16 МП формату 1/2,77 дюйма, а також оснащена 4,5-дюймовим сенсорним екраном з роздільною здатністю 1,23 мільйона точок. Дисплей можна використовувати для вибору одного з 20 фільтрів або перегляду та обрізання фото.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

Цифрові фотографії виходять з невеликим кадруванням з роздільною здатністю 4128 x 3100 пікселів, тоді як відео записуються з роздільною здатністю лише 992 x 560 пікселів. Сенсор працює в парі з ширококутним об'єктивом 21 мм f/2.0 та спалахом, витримка та світлочутливість сенсора встановлюються автоматично.

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Обрані фото можна роздрукувати на миттєвій плівці Fujifilm Instax Mini. Розмір надрукованої фотографії становить 8,6 × 5,4 см. Ба більше, мобільний застосунок навіть дозволяє друкувати на плівці Instax фотографії, зроблені іншими камерами.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

Пам’яті Fujifilm Instax Mini Evo 2 вистачає для зберігання 45 фотографій. Також є слот для карт microSD.

Офіційна ціна Fujifilm Instax Mini Evo 2 — 289 доларів (близько 13 190 грн).

Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm Fujifilm Instax Mini Evo 2 Фото: Fujifilm

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