Новый MacBook Pro 14 получил процессор Apple M6: характеристики и цена (фото)

Apple обновила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro, установив в него процессор M6. Чипсет получил 12 ядер CPU, ускоренную графику и сдвоенный нейрочип Neural Engine на 32 ядра.

Новинка поступит в продажу в начале ноября по стартовой цене от 1999 долларов, сообщает MacRumors.

Что умеет новый процессор Apple M6

Чип M6 получил 12-ядерный центральный процессор (2 суперъядра, 4 производительных и 6 энергоэффективных) и 12-ядерную графику. По данным Apple, видеочип стал быстрее на 30% по сравнению с M5, а обработка задач искусственного интеллекта ускорилась на 25%.

Блок Neural Engine удвоили до 32 ядер, что ускоряет локальную работу нейросетей без обращения к серверам. В конфигурациях с 24 и 32 ГБ оперативной памяти пропускная способность шины выросла со 153 до 170 ГБ/с.

Беспроводные чипы и подключение мониторов

В ноутбук установили фирменный сетевой чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Компьютер теперь может выводить картинку сразу на два внешних 4K-монитора с кадровой частотой до 165 Гц (у прошлой версии предел составлял 144 Гц).

Видео дня

Объем встроенного накопителя в базовой комплектации составляет 1 ТБ — от версии на 512 ГБ компания отказалась еще весной. В остальном корпус, порты, клавиатура и экран Liquid Retina XDR повторяют модель предыдущего поколения.

Цена:

Apple MacBook Pro 14 (M6, 1 ТБ) — от 1999 долларов в США. Предварительные заказы откроются в среду, 28 октября, а продажи в магазинах стартуют 6 ноября.

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