Новий MacBook Pro 14 отримав процесор Apple M6: характеристики та ціна (фото)

Apple оновила 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro, встановивши в нього процесор M6. Чіпсет отримав 12 ядер CPU, прискорену графіку та подвійний нейрочіп Neural Engine на 32 ядра.

Новинка з'явиться у продажу на початку листопада за стартовою ціною від 1999 доларів, повідомляє MacRumors.

На що здатний новий процесор Apple M6

Чіп M6 отримав 12-ядерний центральний процесор (2 суперядра, 4 продуктивні та 6 енергоефективних) і 12-ядерний графічний процесор. За даними Apple, відеочіп став на 30% швидшим порівняно з M5, а обробка завдань штучного інтелекту прискорилася на 25%.

Кількість ядер у блоці Neural Engine збільшили вдвічі — до 32, що прискорює локальну роботу нейромереж без звернення до серверів. У конфігураціях з 24 та 32 ГБ оперативної пам’яті пропускна здатність шини зросла зі 153 до 170 ГБ/с.

Бездротові чіпи та підключення моніторів

У ноутбук встановлено фірмовий мережевий чіп Apple N1 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Тепер комп'ютер може виводити зображення одразу на два зовнішні 4K-монітори з частотою оновлення до 165 Гц (у попередній версії максимальна частота становила 144 Гц).

Видео дня

Об’єм вбудованого накопичувача в базовій комплектації становить 1 ТБ — від версії на 512 ГБ компанія відмовилася ще навесні. В іншому корпус, порти, клавіатура та екран Liquid Retina XDR повторюють модель попереднього покоління.

Ціна:

Apple MacBook Pro 14 (M6, 1 ТБ) — від 1999 доларів у США. Попередні замовлення розпочнуться в середу, 28 жовтня, а продаж у магазинах стартує 6 листопада.

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