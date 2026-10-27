Новый чип, прежний дизайн: представлен iMac 24" на чипе Apple M6 (фото)

Apple показала свежий 24-дюймовый моноблок iMac с процессором M6, скоростным накопителем стандарта PCIe 5.0 и поддержкой Wi-Fi 7.

Компьютер сохранил тонкий корпус в семи расцветках, но стал в два раза быстрее в графике и получил сдвоенный нейрочип, пишет MacRumors. В остальном апгрейд получился консервативным.

Возможности чипа M6 и ускорение графики

Моноблок пропустил поколение M5 и перешел сразу с M4 на чипсет Apple M6. Процессор получил сдвоенный блок Neural Engine на 32 ядра, ускоривший работу локальных нейросетей в пять раз. Графический чип оснастили нейроускорителями в каждом ядре, что удвоило скорость рендеринга видео и трехмерной графики.

По замерам Apple, центральный процессор M6 стал быстрее предшественника на 40%, а также превосходит оригинальный iMac на чипе M1 в 12 раз. Пропускная способность объединенной памяти выросла со 120 до 170 ГБ/с. Максимальный объем ОЗУ составляет 32 ГБ, а накопителя — до 2 ТБ. Благодаря переходу на протокол PCIe 5.0 скорость чтения и записи SSD выросла в два раза.

Видео дня

Цвета iMac M6 Фото: Apple

Экран 4.5K, порты, комплектация

Внешний вид компьютера не изменился: это моноблок толщиной чуть больше сантиметра с 24-дюймовым экраном 4.5K Retina яркостью 500 нит. За доплату доступно матовое стекло с нанотекстурой. Присутствует 12-мегапиксельная камера Center Stage с функцией Desk View, отслеживающая говорящего и показывающая вид на рабочий стол сверху.

За беспроводную связь отвечает фирменный чип Apple N1 с модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. В блоке питания старшей версии появился сетевой разъем Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с (в базовой модели за него придется доплатить 30 долларов). В коробку традиционно кладут мышь Magic Mouse и клавиатуру Magic Keyboard со сканером Touch ID.

Цены:

Apple iMac 24 (M6 10 ядер CPU/GPU, 16/256 ГБ, 2 порта Thunderbolt 4) — от 1499 долларов.

— от 1499 долларов. Apple iMac 24 (M6 12 ядер CPU/GPU, 16/256 ГБ, 4 порта Thunderbolt 4, Ethernet 2,5 Гбит/с) — от 1699 долларов.

Предварительные заказы откроются в среду, 28 октября, а продажи стартуют 6 ноября. Доступны синий, зеленый, розовый, желтый, фиолетовый, оранжевый и серебристый цвета.

Ранее сообщалось, что Apple обновила 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro, установив в него процессор M6.

Также Фокус сообщал, что бюджетный iPhone 18e рассекречен до анонса. Смартфон станет самой доступной моделью в линейке iPhone 18.