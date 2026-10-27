Новий чіп, звичний дизайн: представлено iMac 24" на базі чіпа Apple M6 (фото)

Apple представила новий 24-дюймовий моноблок iMac із процесором M6, швидкісним накопичувачем стандарту PCIe 5.0 та підтримкою Wi-Fi 7.

Комп’ютер зберіг тонкий корпус у семи кольорах, але став удвічі швидшим у графіці та отримав подвійний нейрочіп, пише MacRumors. В іншому оновлення виявилося консервативним.

Можливості чіпа M6 та прискорення графіки

Моноблок пропустив покоління M5 і перейшов одразу з M4 на чіпсет Apple M6. Процесор отримав подвійний блок Neural Engine на 32 ядра, що прискорив роботу локальних нейромереж у п’ять разів. Графічний чіп оснастили нейроприскорювачами в кожному ядрі, що подвоїло швидкість рендерингу відео та тривимірної графіки.

За даними Apple, центральний процесор M6 став на 40 % швидшим за свого попередника, а також у 12 разів перевершує оригінальний iMac на чіпі M1. Пропускна здатність об’єднаної пам’яті зросла зі 120 до 170 ГБ/с. Максимальний обсяг оперативної пам’яті становить 32 ГБ, а накопичувача — до 2 ТБ. Завдяки переходу на протокол PCIe 5.0 швидкість читання та запису SSD зросла удвічі.

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Кольори iMac M6 Фото: Apple

Екран 4,5K, порти, комплектація

Зовнішній вигляд комп’ютера не змінився: це моноблок товщиною трохи більше сантиметра з 24-дюймовим екраном 4.5K Retina яскравістю 500 ніт. За додаткову плату доступне матове скло з нанотекстурою. Присутня 12-мегапіксельна камера Center Stage з функцією Desk View, яка відстежує того, хто говорить, і показує вид на робочий стіл зверху.

За бездротовий зв’язок відповідає фірмовий чіп Apple N1 із модулями Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. У блоці живлення старшої версії з’явився мережевий роз’єм Ethernet зі швидкістю 2,5 Гбіт/с (у базовій моделі за нього доведеться доплатити 30 доларів). У комплект традиційно входять миша Magic Mouse та клавіатура Magic Keyboard зі сканером Touch ID.

Ціни:

Apple iMac 24 (M6, 10 ядер CPU/GPU, 16/256 ГБ, 2 порти Thunderbolt 4) — від 1499 доларів.

— від 1499 доларів. Apple iMac 24 (M6, 12 ядер CPU/GPU, 16/256 ГБ, 4 порти Thunderbolt 4, Ethernet 2,5 Гбіт/с) — від 1699 доларів.

Попередні замовлення розпочнуться в середу, 28 жовтня, а продаж стартує 6 листопада. Доступні синій, зелений, рожевий, жовтий, фіолетовий, помаранчевий та сріблястий кольори.

Раніше повідомлялося, що Apple оновила 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro, встановивши в нього процесор M6.

Також "Фокус" повідомляв, що бюджетний iPhone 18e став відомим ще до анонсу. Цей смартфон стане найдоступнішою моделлю в лінійці iPhone 18.