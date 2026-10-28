Лучшие проводные наушники 2026 года: эксперты посоветовали недорогую модель (фото)

Сегмент проводных наушников развивается медленно, поэтому наушники 1MORE Triple Driver In-Ear Headphones, выпущенные в 2016 году, по-прежнему обеспечивают превосходное качество звука.

Поскольку наушники 1MORE Triple Driver хорошо выдержали испытание временем, они подойдут большинству людей, которые ищут надежную проводную модель по разумной цене. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar по итогам тестирования.

По словам авторов обзора, тройные динамики 1MORE обеспечивают удивительно мощный, насыщенный и приятный звук. Они не могут сравниться с такими моделями, как Sennheiser IE 600 или FiiO FH19, но звучат хорошо для своего ценового сегмента.

1MORE с тремя динамиками Фото: Future

1MORE Triple Driver не поддерживают активное шумоподавление (ANC), однако плотная посадка обеспечивает неплохую пассивную шумоизоляцию. Эксперты отметили, что этого более чем достаточно, чтобы заглушить окружающие звуки во время поездки на работу.

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1MORE с тремя динамиками Фото: Future

Наушники 1MORE Triple Driver поставляются с силиконовыми и пенопластовыми амбушюрами на выбор. Кабель наушников обтянут тканью для дополнительной прочности и оснащен простым модулем управления с тремя кнопками.

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В итоге эксперты отметили, что 1MORE Triple Driver отличаются исключительным соотношением цены и качества благодаря мощному звуку и отличному качеству сборки, что позволило им возглавить рейтинг лучших проводных наушников 2026 года.

Цена наушников 1MORE Triple Driver In-Ear Headphones в Украине — от 1 699 до 4 155 грн в зависимости от магазина.

1MORE с тремя динамиками Фото: Future

Напомним, что компания Grado официально анонсировала среднебюджетные проводные наушники Signature S150.

Фокус также сообщал, что компания Bose выпустила недорогие проводные наушники с поддержкой ANC.