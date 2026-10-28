Найкращі дротові навушники у 2026 році: експерти порадили недорогу модель (фото)

Сегмент дротових навушників розвивається повільно, тож 1MORE Triple Driver In-Ear Headphones, представлені у 2016 році, досі пропонують чудову якість звуку.

Оскільки навушники 1MORE Triple Driver добре витримали випробування часом, вони підійдуть більшості людей, що шукають надійну дротову модель за розумну ціну. Такого висновку дійшли експерти порталу TechRadar за результатами тестування.

За словами авторів огляду, потрійні динаміки 1MORE динаміки забезпечують напрочуд потужний, насичений та приємний звук. Вони не можуть зрівнятися з такими моделями, як Sennheiser IE 600 або FiiO FH19, але добре звучать для свого цінового сегмента.

1MORE Triple Driver Фото: Future

1MORE Triple Driver не підтримують активне шумозаглушення (ANC), однак щільна посадка забезпечує непогану пасивну шумоізоляцію. Експерти зазначили, що цього більш ніж достатньо, щоб заглушити звуки навколишнього середовища під час поїздки на роботу.

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1MORE Triple Driver Фото: Future

1MORE Triple Driver постачаються з силіконовими та пінопластовими амбушурами на вибір. Кабель навушників обтягнутий тканиною для додаткової міцності та включає простий модуль керування з трьома кнопками.

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У підсумку експерти зазначили, що 1MORE Triple Driver пропонують виняткове співвідношення ціни та якості завдяки потужному звуку та відмінній якості збірки, що дозволило їм очолити рейтинг найкращих дротових навушників у 2026 року.

Ціна 1MORE Triple Driver In-Ear Headphones в Україні — від 1 699 до 4 155 грн залежно від магазину.

1MORE Triple Driver Фото: Future

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