Недорогие и долговечные часы Casio уже в пути: что известно о новинках (фото)

Компания Casio, по всей видимости, готовится к выпуску двух новых доступных моделей часов AMW-910-1A и AMW-910D-1A, которые пополнят аналого-цифровую серию AMW.

Ожидается, что часы Casio AMW-910-1A и Casio AMW-910D-1A поступят в продажу в декабре 2026 года. Об этом сообщает Notebookcheck.

Обе модели AMW-910 имеют привычный силуэт дайверских часов, массивный корпус из нержавеющей стали, черный безель с крупными белыми минутными метками и текстурированный черный циферблат с заметными люминесцентными часовыми метками и серебристыми стрелками.

Часы Casio Фото: Casio Часы Casio Фото: Casio

На внешнем дисплее отображаются функции и дополнительная информация, а небольшое цифровое окошко в положении "шесть часов" показывает день недели и дату. Обе модели имеют размеры 52,9 x 47,5 x 12,5 миллиметров и водонепроницаемы до 100 метров.

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Casio AMW-910-1A имеет черный ремешок из смолы, а Casio AMW-910D-1A поставляется с браслетом из нержавеющей стали. Заявленный срок службы батареи CR2025 составляет 10 лет.

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В часах используется модуль Casio 5574, поддерживающий функцию мирового времени для 29 часовых поясов, секундомер, 24-часовой таймер обратного отсчета, три ежедневных будильника и светодиодную подсветку. Кроме того, они оснащены телефонной книгой, вмещающей до 30 записей.

Цены и точная дата выхода моделей Casio AMW-910-1A и Casio AMW-910D-1A пока не разглашаются.

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