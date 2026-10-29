Недорогі та довговічні годинники Casio вже в дорозі: що відомо про новинки (фото)

Компанія Casio, схоже, готується до випуску двох нових доступних годинників AMW-910-1A та AMW-910D-1A, які доповнять аналого-цифрову серію AMW.

Очікується, що годинники Casio AMW-910-1A та Casio AMW-910D-1A надійдуть у продаж в грудні 2026 році. Про це пише Notebookcheck.

Обидві моделі AMW-910 мають звичний силует дайверських годинників, масивний корпус з нержавіючої сталі, чорний безель із великими білими хвилинними мітками та текстурований чорний циферблат із помітними люмінесцентними годинниковими мітками та сріблястими стрілками.

Годинник Casio Фото: Casio Годинник Casio Фото: Casio

На зовнішньому дисплеї розміщені функції та додаткова інформація, тоді як невелике цифрове віконце на шостій годині відображає день і дату. Обидві моделі мають розміри 52,9 x 47,5 x 12,5 міліметрів і водонепроникні на 100 метрів.

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Casio AMW-910-1A має чорний ремінець зі смоли, а Casio AMW-910D-1A постачається з браслетом з нержавіючої сталі. Заявлений термін служби батареї CR2025 становить 10 років.

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В годинниках використовується модуль Casio 5574, що підтримує функцію світового часу для 29 часових поясів, секундомір, 24-годинний таймер зворотного відліку, три щоденні будильники та світлодіодне підсвічування. Окрім того, вони оснащені телефонним довідником, що вміщує до 30 записів.

Ціни та точна дата виходу Casio AMW-910-1A та Casio AMW-910D-1A поки не розголошуються.

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