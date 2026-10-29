RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Недорогі та довговічні годинники Casio вже в дорозі: що відомо про новинки (фото)

Годинник Casio AMW
Годинник Casio AMW (фото ілюстративне) | Фото: Скриншот

Компанія Casio, схоже, готується до випуску двох нових доступних годинників AMW-910-1A та AMW-910D-1A, які доповнять аналого-цифрову серію AMW.

Очікується, що годинники Casio AMW-910-1A та Casio AMW-910D-1A надійдуть у продаж в грудні 2026 році. Про це пише Notebookcheck.

Обидві моделі AMW-910 мають звичний силует дайверських годинників, масивний корпус з нержавіючої сталі, чорний безель із великими білими хвилинними мітками та текстурований чорний циферблат із помітними люмінесцентними годинниковими мітками та сріблястими стрілками.

Годинник Casio AMW
Годинник Casio
Фото: Casio
Годинник Casio AMW
Годинник Casio
Фото: Casio

На зовнішньому дисплеї розміщені функції та додаткова інформація, тоді як невелике цифрове віконце на шостій годині відображає день і дату. Обидві моделі мають розміри 52,9 x 47,5 x 12,5 міліметрів і водонепроникні на 100 метрів.

Видео дня

Casio AMW-910-1A має чорний ремінець зі смоли, а Casio AMW-910D-1A постачається з браслетом з нержавіючої сталі. Заявлений термін служби батареї CR2025 становить 10 років.

Опитування

Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції?

Опитування відкрите до

В годинниках використовується модуль Casio 5574, що підтримує функцію світового часу для 29 часових поясів, секундомір, 24-годинний таймер зворотного відліку, три щоденні будильники та світлодіодне підсвічування. Окрім того, вони оснащені телефонним довідником, що вміщує до 30 записів.

Ціни та точна дата виходу Casio AMW-910-1A та Casio AMW-910D-1A поки не розголошуються.

Нагадаємо, годинник Garmin Fenix ​​9 Pro отримав звання "Фітнес-пристрій року" на церемонії TechRadar Product of the Year Awards 2026.

Фокус також повідомляв, що компанія Rollme представила бюджетний розумний годинник Hero K1, що вирізняється захищеним корпусом.