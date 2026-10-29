Забудьте про Apple Watch: названо найкращий спортивний годинник 2026 року (фото)

Флагманський розумний годинник Garmin Fenix ​​9 Pro пропонує низку першокласних функцій для різних видів активності, а також вишуканий дизайн та тривалий час роботи від батареї.

Garmin Fenix ​​9 Pro отримав звання "Фітнес-пристрій року" на церемонії TechRadar Product of the Year Awards 2026. Враженнями від тестування 43-міліметрової версії цього смартгодинника поділився оглядач гаджетів Метт Еванс.

За словами експерта, Garmin Fenix ​​9 Pro чудово порався з усіма випробуваннями. Він добре показав себе у порівняльних тестах з Apple Watch Ultra 4 та електричним пульсометром Frontier X2, витримавши цілий тиждень без підзарядки. Час автономної роботи все ще є значною перевагою Garmin порівняно з Apple.

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Скриншот

Корпус Garmin Fenix ​​9 Pro виготовлений з титану та є тоншим, ніж у попереднього Fenix ​​8 Pro. Відсутність видимих ​​гвинтів додає годиннику преміального вигляду, а сенсорний AMOLED-дисплей із сапфірового скла підтримує сонячну зарядку MIP Power Glass.

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Garmin оснастила Fenix ​​9 Pro оновленим світлодіодним підсвічуванням, водонепроникністю на глибині до 40 м та масивом датчиків серцевого ритму Garmin Elevate V5. Оглядач зауважив, що за точністю вимірювання ця модель легко конкурує з Apple Watch Ultra 4 та Frontier X2.

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Fenix ​​9 Pro має класичний налаштовуваний інтерфейс Garmin, а також низку нових функцій, як от Garmin Epic для об’єднання кількох тренувань в одну подію. Режим Rucking також отримав корисний редизайн, а карти тепер мають опцію кутового огляду.

Ціна Garmin Fenix ​​9 Pro в Україні — від 55 669 грн.

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