Забудьте об Apple Watch: названы лучшие спортивные часы 2026 года (фото)

Флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro предлагают ряд первоклассных функций для различных видов активности, а также изысканный дизайн и длительное время автономной работы.

Garmin Fenix 9 Pro получил звание "Фитнес-устройство года" на церемонии TechRadar Product of the Year Awards 2026. Впечатлениями от тестирования 43-миллиметровой версии этих умных часов поделился обозреватель гаджетов Мэтт Эванс.

По словам эксперта, Garmin Fenix 9 Pro отлично справился со всеми испытаниями. Он хорошо показал себя в сравнительных тестах с Apple Watch Ultra 4 и электронным пульсометром Frontier X2, проработав целую неделю без подзарядки. Время автономной работы по-прежнему является значительным преимуществом Garmin по сравнению с Apple.

Garmin Fenix 9 Pro Фото: Скриншот

Корпус Garmin Fenix 9 Pro изготовлен из титана и тоньше, чем у предыдущей модели Fenix 8 Pro. Отсутствие видимых винтов придает часам премиальный вид, а сенсорный AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом поддерживает солнечную зарядку MIP Power Glass.

Видео дня

Garmin оснастила Fenix 9 Pro обновленной светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью на глубине до 40 м и массивом датчиков сердечного ритма Garmin Elevate V5. Обозреватель отметил, что по точности измерений эта модель легко конкурирует с Apple Watch Ultra 4 и Frontier X2.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Fenix 9 Pro оснащён классическим настраиваемым интерфейсом Garmin, а также рядом новых функций, таких как Garmin Epic, позволяющая объединить несколько тренировок в одно событие. Режим Rucking также был усовершенствован, а на картах теперь доступна опция углового обзора.

Цена Garmin Fenix 9 Pro в Украине — от 55 669 грн.

Напомним, что компания Xiaomi недавно выпустила бюджетный фитнес-трекер Smart Band 11.

Фокус также сообщал, что компания Rollme представила бюджетные смарт-часы Hero K1.