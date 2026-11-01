Лучше, чем Apple iPad: планшет среднего класса получил потрясающую OLED-панель (фото)

Huawei MatePad Air (2026) оказался одной из лучших альтернатив Apple iPad Air 2026 года, в частности благодаря матовому OLED-дисплею с рядом улучшений.

Благодаря технологии OLED с антибликовым покрытием PaperMatte, MatePad Air (2026) и iPad Air (2026) находятся на совершенно разных уровнях. На это указали эксперты портала Notebookcheck, которые протестировали оба устройства.

MatePad Air оснащен 12-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В свою очередь, iPad Air 11 оснащен IPS-панелью с частотой обновления 60 Гц. Разница в частоте обновления особенно заметна при прокрутке сайтов, использовании стилуса и просмотре анимации.

Huawei MatePad Air (2026) Фото: notebookcheck.com

В целом панель Huawei лишена большинства проблем ЖК-дисплеев с уровнем черного, присущих предыдущим моделям PaperMatte. Новый планшет имеет специальное покрытие, которое уменьшает блики, что полезно в ярко освещенных помещениях и под прямыми солнечными лучами.

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Эксперты измерили время отклика на MatePad Air (2026) и iPad Air (2026), отметив, что планшет Apple уступает своему Android-конкуренту более чем на 2000%. Кроме того, MatePad превзошел iPad по пиковой яркости более чем на 50%.

Huawei MatePad Air (2026) Фото: notebookcheck.com

Как отмечают авторы обзора, эти показатели делают MatePad Air (2026) лучшим выбором для просмотра HDR-контента, ведь яркие участки изображения выглядят ярче, цвета более насыщенными, а контрастность заметно динамичнее, чем у моделей iPad Air.

Официальная цена Huawei MatePad Air (2026) — 850 евро (около 43 160 грн).

Напомним, недавно Apple анонсировала новый iPad mini с OLED-экраном размером 8,5 дюйма.

Фокус также сообщал, что компания Black Shark представила недорогой планшет Pad Air 7.