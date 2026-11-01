Краще, ніж Apple iPad: планшет середнього класу отримав вражаючу OLED-панель (фото)

Huawei MatePad Air (2026) виявився однією з найкращих альтернатив Apple iPad Air 2026 року, зокрема завдяки матовому OLED-дисплею з низкою покращень.

Завдяки технології OLED з антибліковим покриттям PaperMatte, MatePad Air (2026) та iPad Air (2026) знаходяться на зовсім різних рівнях. На це вказали експерти порталу Notebookcheck, які випробували обидва пристроїв.

MatePad Air використовує 12-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2800 x 1840 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Своєю чергою iPad Air 11 має IPS-панель, обмежену 60 Гц. Різниця у частоті оновлення особливо помітна під час прокручування сайтів, використання стилуса та перегляду анімації.

Huawei MatePad Air (2026) Фото: notebookcheck.com

Загалом панель Huawei позбавлена більшості проблем РК-дисплеїв з рівнями чорного, притаманних попереднім моделям PaperMatte. Новий планшет має спеціальне покриття, яке зменшує відблиски, що корисно у яскраво освітлених приміщеннях та під прямими сонячними променями.

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Експерти виміряли час відгуку на MatePad Air (2026) та iPad Air (2026), зазначивши, що планшет Apple програє своєму Android-конкуренту на понад 2000%. Окрім того, MatePad перевершив iPad за піковою яскравістю більш ніж на 50%.

Huawei MatePad Air (2026) Фото: notebookcheck.com

Як зазначають автори огляду, ці показники роблять MatePad Air (2026) кращим вибором для споживання HDR-контенту, адже яскраві ділянки зображення виглядають яскравішими, кольори більш насиченими, а контрастність помітно динамічніша, ніж у моделях iPad Air.

Офіційна ціна Huawei MatePad Air (2026) — 850 євро (близько 43 160 грн).

Нагадаємо, нещодавно Apple анонсувала новий iPad mini з OLED-екраном розміром 8,5 дюйма.

Фокус також повідомляв, що компанія Black Shark представила недорогий планшет Pad Air 7.