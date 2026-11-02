Первые наушники-клипсы Vivo уже в продаже: раскрыто цену и особенности новинки (фото)

Компания Vivo недавно выпустила в Китае наушники-клипсы Buds Clip. Теперь эта модель доступна на международном рынке, в том числе в Европе.

Vivo Buds Clip имеют открытую конструкцию, которая крепится к краю уха, а не перекрывает слуховой проход. Об этом пишет Gizmochina.

По данным Vivo, благодаря симметричной форме оба наушника можно носить в любом ухе. Один наушник весит всего 5,2 г и крепится с помощью гибкого переходника из сплава NiTi с эффектом памяти.

Vivo Buds Clip Фото: Vivo

Vivo Buds Clip оснащены 12-миллиметровыми динамиками с двойным магнитом, которые поддерживают кодек LDAC и имеют сертификацию Hi-Res Wireless. Имеется несколько режимов пространственного звучания, направленный режим защиты от утечек и 10-полосный эквалайзер для настройки звука.

Наушники оснащены двумя микрофонами, датчиком костной проводимости VPU и системой искусственного интеллекта для шумоподавления. Buds Clip поддерживают Bluetooth 5.4 и могут одновременно подключаться к трем устройствам.

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Vivo Buds Clip Фото: Vivo Vivo Buds Clip Фото: Vivo

Vivo утверждает, что наушники могут работать до 10 часов от аккумуляторов, а вместе с зарядным чехлом это время увеличивается до 42 часов. Производитель также обещает до трёх часов воспроизведения после 10 минут зарядки.

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Vivo Buds Clip поддерживают некоторые интеллектуальные функции, такие как перевод в режиме реального времени и уведомления о транспорте на основе искусственного интеллекта, однако для этого требуется совместимый телефон Vivo или iQOO.

Наушники доступны в цветах Aurora Purple, Moonlight White и Stardust Black. Сертификация IP55 свидетельствует о защите от пыли и воды.

Цена Vivo Buds Clip в Европе — 179 евро (около 9 090 грн).

Напомним, что компания Xiaomi недавно впервые представила открытые наушники-клипсы с поддержкой ИИ-функций.

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