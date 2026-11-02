Перші навушники-кліпси Vivo вже тут: розкрито ціну та особливості новинки (фото)

Компанія Vivo нещодавно випустила у Китаї навушники-кліпси Buds Clip. Тепер ця модель доступна на міжнародному ринку, зокрема у Європі.

Vivo Buds Clip мають відкриту конструкцію, яка кріпиться до краю вуха, а не перекриває слуховий канал. Про це пише Gizmochina.

За даними Vivo, завдяки симетричній формі обидва навушники можна носити в будь-якому вусі. Один навушник важить лише 5,2 г і кріпиться за допомогою гнучкого перехідника зі сплаву NiTi з ефектом пам'яті.

Vivo Buds Clip Фото: Vivo

Vivo Buds Clip оснащені 12-міліметровим драйверам з подвійним магнітом, які підтримують кодек LDAC та мають сертифікацію Hi-Res Wireless. Є кілька режимів просторового звуку, спрямований режим захисту від витоків та 10-смуговий еквалайзер для налаштування звуку.

Навушники оснащені двома мікрофонами, датчиком кісткової провідності VPU та ШІ-системою для шумозаглушення. Buds Clip використовують Bluetooth 5.4 та можуть одночасно підключатись до трьох пристроїв.

Видео дня

Vivo Buds Clip Фото: Vivo Vivo Buds Clip Фото: Vivo

Vivo стверджує, що навушники можуть працювати до 10 годин від акумуляторів, тоді як разом із зарядним кейсом цей час зростає до 42 годин. Виробник також обіцяє до трьох годин відтворення після 10 хвилин зарядки.

Опитування Які беспровідні навушники ви носите? Опитування відкрите до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Інші Голосувати

Vivo Buds Clip підтримують деякі інтелектуальні функції, як от переклад в режимі реального часу та сповіщення про транспорт на основі штучного інтелекту, однак для цього потрібен сумісний телефон Vivo або iQOO.

Навушники доступні в кольорах Aurora Purple, Moonlight White та Stardust Black. Сертифікація IP55 вказує на захист від пилу та води.

Ціна Vivo Buds Clip у Європі — 179 євро (близько 9 090 грн).

Нагадаємо, Xiaomi нещодавно вперше представила відкриті навушники-кліпси з підтримкою ШІ-функцій.

Фокус також писав про найкращі навушники-кліпси 2026 року від Sony, Samsung, Anker, Baseus та Bose.