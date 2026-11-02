Apple может прекратить выпуск текущих моделей MacBook Pro: в чем дело

Компания Apple анонсировала свои сенсорные модели MacBook Pro, оснащенные сенсорными OLED-дисплеями. В свою очередь, производство существующих моделей с обычными экранами может быть прекращено.

Новые дисплеи для MacBook Pro получили название PROLED и могут полностью вытеснить классические экраны Apple. Об этом сообщил инсайдер Apple Марк Гурман в своём информационном бюллетене Power On за ноябрь 2026 года.

Apple уже представила свой первый сенсорный MacBook Pro с тандемным OLED-дисплеем, Dynamic Island и более тонким и легким корпусом. Как 14-дюймовая, так и 16-дюймовая модели стоят на 400 долларов дороже, чем их аналоги с процессорами M5 Pro и M5 Max без сенсорного экрана, которые Apple продолжает продавать.

Apple MacBook Pro PROLED Фото: Apple

По словам Гурмана, поддержка отдельных моделей MacBook Pro с сенсорными экранами создает лишнюю нагрузку на заводы. Относительно небольшая разница в цене делает поддержку двух отдельных дизайнов невыгодной, поэтому эксперт считает, что Apple может в конечном итоге прекратить выпуск MacBook Pro с обычными экранами.

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"Я был бы удивлен, если бы Apple продолжала выпускать версии своих высококлассных моделей ноутбуков без сенсорного экрана", — заявил Гурман.

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В настоящее время Apple уже разрабатывает MacBook Pro второго поколения с сенсорным экраном, которые планируется выпустить в 2027 году. Ожидается, что они будут оснащены процессорами M7 Pro и M7 Max с дополнительными возможностями искусственного интеллекта.

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