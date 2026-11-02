Apple може припини випуск поточних моделей MacBook Pro: в чому справа

Компанія Apple анонсувала свої сенсорні моделі MacBook Pro, оснащені сенсорними OLED-дисплеями. Натомість виробництво існуючих моделей зі звичайними екранами може зупинитися.

Нові дисплеї для MacBook Pro отримали назву PROLED та можуть повністю витіснити класичні екрани Apple. Про це повідомив інсайдер Apple Марк Гурман у своєму інформаційному бюлетені Power On за листопад 2026 року.

Apple вже представила свій перший сенсорний MacBook Pro з тандемним OLED-дисплеєм, Dynamic Island та тоншим і легшим корпусом. Як 14-дюймова, так і 16-дюймова моделі коштують на 400 доларів дорожче, ніж їхні аналоги M5 Pro та M5 Max без сенсорного екрану, які Apple продовжує продавати.

Apple MacBook Pro PROLED Фото: Apple

За словами Гурмана, підтримка окремих моделей MacBook Pro із сенсорним екранами створює зайве навантаження на заводи. Відносно невелика різниця в ціні робить підтримку двох окремих дизайнів невигідною, тож експерт вважає, що Apple може зрештою припинити випуск MacBook Pro зі звичайними екранами.

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"Я був би здивований, якби Apple продовжувала розробляти версії своїх висококласних моделей ноутбуків без сенсорного екрану", — заявив Гурман.

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Наразі Apple вже розробляє MacBook Pro другого покоління з сенсорним екраном для 2027 року. Очікується, що вони будуть оснащені процесорами M7 Pro та M7 Max з додатковими можливостями штучного інтелекту.

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