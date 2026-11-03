3 лучших повербанка, выпущенных в 2026 году: какие модели рекомендуют эксперты (фото)

В 2026 году производители повербанков представили ряд интересных моделей, оснащенных дополнительными функциями.

Для тех, кто ищет качественный повербанк в 2026 году, эксперты портала Gizmochina подобрали ряд вариантов, три из которых будут доступны в Украине.

Baseus EnerGeek GX11

Baseus EnerGeek GX11 Фото: Baseus

Baseus EnerGeek GX11 сочетает в себе аккумулятор емкостью 20 000 мАч со встроенной точкой доступа 4G. Повербанк использует технологию CloudSIM для подключения к локальным сотовым сетям в более чем 150 странах, устраняя необходимость в физической SIM-карте.

По данным Baseus, точка доступа EnerGeek GX11 может поддерживать одновременное подключение до 10 устройств, обеспечивая скорость загрузки до 150 Мбит/с. Устройство уже доступно в ряде украинских магазинов.

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Цена Baseus EnerGeek GX11 в Украине — от 4 259 грн до 6 709 грн.

Ugreen MagFlow Pro

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Ugreen MagFlow Pro поддерживает магнитную беспроводную зарядку Qi2 мощностью 25 Вт и оснащен двумя портами USB-C мощностью 45 Вт. Имеется один встроенный кабель и один порт.

Отличительной особенностью Ugreen MagFlow Pro стала система микронасосов с жидкостным охлаждением, которая решает распространенную проблему нагрева и замедления зарядки. На корпусе имеется прозрачная секция, позволяющая наблюдать за работой системы охлаждения.

Цена Ugreen MagFlow Pro в Украине — от 3 799 грн до 6 999 грн.

Huawei 12 000 мА·ч, 100 Вт

Huawei 12 000 мА·ч, 100 Вт Фото: Huawei

Новый повербанк Huawei емкостью 12 000 мАч и мощностью 100 Вт выделяется среди конкурентов встроенной функцией отслеживания. Он работает в экосистеме HarmonyOS от Huawei, поэтому может взаимодействовать со смартфоном и отправлять уведомления со своим последним известным местоположением на карте.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Повербанк поддерживает быструю двунаправленную зарядку мощностью 100 Вт, что означает, что он может быстро зарядить даже ноутбук. Также имеется прочный встроенный кабель из жидкого силикона с керамической изоляцией для регулирования температуры. На данный момент эта модель только ожидается в Украине.

Официальная цена Huawei 12 000 мАч 100 Вт в Китае — 399 юаней (около 2 740 грн).

Напомним, что компания Anker выпустила компактную зарядную станцию MagStand стоимостью до 6000 грн.

Фокус также сообщал, что компания Jackery представила небольшую зарядную станцию Explorer 100D.