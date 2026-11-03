3 найкращі повербанки, випущені у 2026 році: які моделі радять експерти (фото)

У 2026 році виробники повербанків представили низку цікавих моделей, оснащених додатковими функціями.

Для тих, хто шукає якісний повербанк у 2026 році, експерти порталу Gizmochina підібрали низку варіантів, три з яких будуть доступні в Україні.

Baseus EnerGeek GX11

Baseus EnerGeek GX11 Фото: Baseus

Baseus EnerGeek GX11 поєднує в собі акумулятор ємністю 20 000 мАг із вбудованою точкою доступу 4G. Повербанк використовує технологію CloudSIM для підключення до локальних стільникових мереж у понад 150 країнах, усуваючи необхідність у фізичній SIM-картці.

За даними Baseus, точка доступу EnerGeek GX11 може підтримувати одночасне підключення до 10 пристроїв, пропонуючи швидкість завантаження до 150 Мбіт/с. Пристрій вже доступний у низці українських магазинів.

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Ціна Baseus EnerGeek GX11 в Україні — від 4 259 грн до 6 709 грн.

Ugreen MagFlow Pro

Ugreen MagFlow Pro Фото: UGREEN

Ugreen MagFlow Pro ємністю підтримує магнітну бездротову зарядку Qi2 потужністю 25 Вт і включає два варіанти USB-C потужністю 45 Вт. Є один вбудований кабель і один порт.

Особливістю Ugreen MagFlow Pro стала система мікронасосів з рідинним охолодженням, яка вирішує поширену проблему нагрівання та уповільнення зарядки. На корпусі є прозора секція, яка дозволяє бачити роботу системи охолодження.

Ціна Ugreen MagFlow Pro в Україні — від 3 799 грн до 6 999 грн.

Huawei 12,000mAh 100W

Huawei 12,000mAh 100W Фото: Huawei

Новий повербанк Huawei ємністю 12,000 мАг та потужністю 100 Вт вирізняється серед конкурентів вбудованою функцією відстеження. Він працює екосистемі HarmonyOS від Huawei, тож може взаємодіяти зі смартфоном та надсилати сповіщенні зі своїм останнім відомим місцезнаходженням на карті.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Повербанк підтримує швидку двонаправлену зарядку потужністю 100 Вт, що означає, що він може швидко зарядити навіть ноутбук. Також є міцний вбудований кабель із рідкого силікону та керамічною ізоляцією для регулювання температури. Наразі дана модель лише очікується в Україні.

Офіційна ціна Huawei 12,000mAh 100W в Китаї — 399 юанів (близько 2 740 грн).

Нагадаємо, Anker випустила компактну зарядну станцію MagStand вартістю до 6000 грн.

Фокус також повідомляв, що Jackery представила невелику зарядну станцію Explorer 100D.