Xiaomi рассылает Hyper OS 4 на десятки смартфонов: список и даты выхода (фото)

Xiaomi запустила обновление HyperOS 4 на базе Android 17 по всему миру. Новая прошивка приносит стиль Liquid Glass, переработанный экран блокировки и ускоренный на 20% запуск приложений.

Производитель опубликовал подробный график развертывания системы для десятков смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO, пишет Android Headlines.

Главные новшества HyperOS 4

Интерфейс получил полупрозрачное стеклянное оформление Liquid Glass, увеличенные виджеты часов и расширенную настройку заставки. Для планшетов доработали режим многозадачности с плавающими окнами, а встроенные алгоритмы оптимизации ускоряют запуск часто используемых программ до 20%.

Какие смартфоны получат HyperOS 4/Android 17: официальный список Фото: Xiaomi

Какие смартфоны получат HyperOS 4/Android 17

Рассылка прошивки пройдет в три этапа до конца декабря. Проверить наличие апдейта можно вручную через системные настройки.

Первая волна (начало ноября 2026 года)

Смартфоны:

Xiaomi: 17 Ultra, 17, 17T Pro, 17T, 15 Ultra, 15, Leica Leitzphone powered by Xiaomi;

17 Ultra, 17, 17T Pro, 17T, 15 Ultra, 15, Leica Leitzphone powered by Xiaomi; POCO: F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro (включая Iron Man Edition), X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85;

F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro (включая Iron Man Edition), X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85; REDMI: Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, 17 5G, 17, 17C 5G, 15C 5G, 15C.

Видео дня

Планшеты:

Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.

Вторая волна (середина ноября 2026 года)

Смартфоны:

Xiaomi: 15T Pro, 15T;

15T Pro, 15T; POCO: F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro (включая Iron Man Edition).

Планшеты:

Xiaomi: Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini;

Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini; POCO: Pad X1, Pad M1;

Pad X1, Pad M1; REDMI: Pad 2 Pro 5G, Pad 2 Pro.

Третья волна (декабрь 2026 года)

Смартфоны:

Xiaomi: MIX Flip, 14 Ultra, 14, 13 Ultra, 13 Pro, 13, 14T Pro, 14T, 13T Pro, 13T;

MIX Flip, 14 Ultra, 14, 13 Ultra, 13 Pro, 13, 14T Pro, 14T, 13T Pro, 13T; REDMI: Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, 15 5G, 15, 14S, A7 Pro;

Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, 15 5G, 15, 14S, A7 Pro; POCO: F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro.

Планшеты:

Xiaomi: Pad 6S Pro 12.4;

Pad 6S Pro 12.4; POCO: Pad C1;

Pad C1; REDMI: Pad 2 9.7 (включая 4G), Pad 2 (включая 4G).

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