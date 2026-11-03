Xiaomi рассылает Hyper OS 4 на десятки смартфонов: список и даты выхода (фото)
Xiaomi запустила обновление HyperOS 4 на базе Android 17 по всему миру. Новая прошивка приносит стиль Liquid Glass, переработанный экран блокировки и ускоренный на 20% запуск приложений.
Производитель опубликовал подробный график развертывания системы для десятков смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO, пишет Android Headlines.
Главные новшества HyperOS 4
Интерфейс получил полупрозрачное стеклянное оформление Liquid Glass, увеличенные виджеты часов и расширенную настройку заставки. Для планшетов доработали режим многозадачности с плавающими окнами, а встроенные алгоритмы оптимизации ускоряют запуск часто используемых программ до 20%.
Какие смартфоны получат HyperOS 4/Android 17
Рассылка прошивки пройдет в три этапа до конца декабря. Проверить наличие апдейта можно вручную через системные настройки.
Первая волна (начало ноября 2026 года)
Смартфоны:
- Xiaomi: 17 Ultra, 17, 17T Pro, 17T, 15 Ultra, 15, Leica Leitzphone powered by Xiaomi;
- POCO: F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro (включая Iron Man Edition), X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85;
- REDMI: Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, 17 5G, 17, 17C 5G, 15C 5G, 15C.
Планшеты:
- Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.
Вторая волна (середина ноября 2026 года)
Смартфоны:
- Xiaomi: 15T Pro, 15T;
- POCO: F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro (включая Iron Man Edition).
Планшеты:
- Xiaomi: Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini;
- POCO: Pad X1, Pad M1;
- REDMI: Pad 2 Pro 5G, Pad 2 Pro.
Третья волна (декабрь 2026 года)
Смартфоны:
- Xiaomi: MIX Flip, 14 Ultra, 14, 13 Ultra, 13 Pro, 13, 14T Pro, 14T, 13T Pro, 13T;
- REDMI: Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, 15 5G, 15, 14S, A7 Pro;
- POCO: F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro.
Планшеты:
- Xiaomi: Pad 6S Pro 12.4;
- POCO: Pad C1;
- REDMI: Pad 2 9.7 (включая 4G), Pad 2 (включая 4G).
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