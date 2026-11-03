Xiaomi розповсюджує Hyper OS 4 на десятки смартфонів: перелік та дати виходу (фото)
Xiaomi розпочала глобальний випуск оновлення HyperOS 4 на базі Android 17. Нова прошивка пропонує стиль Liquid Glass, оновлений екран блокування та прискорення запуску додатків на 20 %.
Виробник опублікував детальний графік розгортання системи для десятків смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi та POCO, пише Android Headlines.
Головні нововведення HyperOS 4
Інтерфейс отримав напівпрозоре скляне оформлення Liquid Glass, збільшені віджети годинника та розширені налаштування заставки. Для планшетів доопрацювали режим багатозадачності з плаваючими вікнами, а вбудовані алгоритми оптимізації прискорюють запуск часто використовуваних програм на 20%.
Які смартфони отримають HyperOS 4/Android 17
Розсилка прошивки відбуватиметься у три етапи до кінця грудня. Перевірити наявність оновлення можна вручну через системні налаштування.
Перша хвиля (початок листопада 2026 року)
Смартфони:
- Xiaomi: 17 Ultra, 17, 17T Pro, 17T, 15 Ultra, 15, Leica Leitzphone на базі Xiaomi;
- POCO: F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro (включно з Iron Man Edition), X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85;
- REDMI: Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, 17 5G, 17, 17C 5G, 15C 5G, 15C.
Планшети:
- Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.
Друга хвиля (середина листопада 2026 року)
Смартфони:
- Xiaomi: 15T Pro, 15T;
- POCO: F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro (включно з Iron Man Edition).
Планшети:
- Xiaomi: Pad 7 Pro, Pad 7, Pad Mini;
- POCO: Pad X1, Pad M1;
- REDMI: Pad 2 Pro 5G, Pad 2 Pro.
Третя хвиля (грудень 2026 року)
Смартфони:
- Xiaomi: MIX Flip, 14 Ultra, 14, 13 Ultra, 13 Pro, 13, 14T Pro, 14T, 13T Pro, 13T;
- REDMI: Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, 15 5G, 15, 14S, A7 Pro;
- POCO: F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro.
Планшети:
- Xiaomi: Pad 6S Pro 12,4;
- POCO: Pad C1;
- REDMI: Pad 2 9.7 (включно з 4G), Pad 2 (включно з 4G).
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