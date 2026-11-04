Новый планшет Lenovo превзошел iPad Air 13 2026: в чем Android оказался лучше (фото)

Недавно выпущенный Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 обеспечивает превосходное время автономной работы, оставляя большинство конкурентов далеко позади.

Время автономной работы планшета Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 измерили эксперты портала Notebookcheck.

В ходе тестирования Yoga Tab Plus Gen 2 проработал более 20 часов при серфинге в Интернете через Wi-Fi, что является впечатляющим результатом для планшета такого размера. Для сравнения: Apple iPad Air 13 2026 года продержался около 13,4 часа в аналогичном тесте.

Yoga Tab Plus 2-го поколения Фото: notebookcheck.com

Yoga Tab Plus Gen 2 оснащен аккумулятором емкостью 12 700 мАч, что на 20 % больше, чем у предыдущей модели. Несмотря на большой аккумулятор, новый планшет Lenovo весит меньше, чем у конкурентов. При весе 605 граммов он на 9 граммов легче iPad Air 13 со значительно меньшей ёмкостью аккумулятора.

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В целом Yoga Tab Plus Gen 2 может работать несколько дней подряд без подзарядки. Он поддерживает зарядку мощностью до 68 Вт, однако зарядное устройство не входит в комплект. Тесты также показали, что планшет очень хорошо работает с зарядными устройствами сторонних производителей.

Yoga Tab Plus 2-го поколения Фото: Скриншот

Напомним, что планшет Huawei MatePad Air (2026) превзошел Apple iPad Air 2026 года по качеству дисплея.

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