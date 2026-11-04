Новий планшет Lenovo перевершив iPad Air 13 2026: в чому Andoid виявися кращим (фото)

Нещодавно випущений Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 забезпечує чудовий час автономної роботи, залишаючи більшість конкурентів далеко позаду.

Час автономної роботи планшета Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 виміряли експерти порталу Notebookcheck.

В ході тестування Yoga Tab Plus Gen 2 витримав понад 20 годин серфінгу в інтернеті через Wi-Fi, що є вражаючим результатом для планшета такого розміру. Для порівняння, Apple iPad Air 13 2026 року протримався близько 13,4 години в аналогічному тесті.

Yoga Tab Plus Gen 2 Фото: notebookcheck.com

Yoga Tab Plus Gen 2 оснащений акумулятором 12 700 мАг, що на 20% більше, ніж могла запропонувати попередня модель. Попри велику батарею, новий планшет Lenovo важить менше, ніж конкуренти. При вазі 605 грамів він на 9 грамів легший за iPad Air 13 зі значно меншою ємністю акумулятора.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Загалом Yoga Tab Plus Gen 2 може працювати кілька днів поспіль без підзарядки. Він підтримує зарядку потужністю до 68 Вт, проте зарядний пристрій не входить до комплекту. Тести також показали, що планшет дуже добре працює із зарядними пристроями сторонніх виробників.

Yoga Tab Plus Gen 2 Фото: Скриншот

Нагадаємо, планшет Huawei MatePad Air (2026) перевершив Apple iPad Air 2026 року за якістю дисплея.

Фокус також повідомляв, що компанія Black Shark офіційно представила недорогий планшет Pad Air 7.