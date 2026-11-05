Sony против Samsung: какие наушники-клипсы лучше купить в 2026 году (фото)
Наушники-клипсы Sony LinkBuds Clip и Samsung Galaxy Buds On имеют одинаковый дизайн, однако между ними есть много различий в других аспектах.
Для тех, кто хочет купить наушники открытого типа в 2026 году, эксперты портала Gizmochina сравнили Sony LinkBuds Clip и Samsung Galaxy Buds On по ряду критериев.
Дизайн и комфорт
Обе модели наушников имеют легкую открытую конструкцию в виде клипсы, которая крепится вокруг уха, не заходя в слуховой проход. Они поставляются с компактными зарядными футлярами, хотя футляр Samsung весит меньше.
Наушники Sony LinkBuds Clip сами по себе немного легче и оснащены съемными амбушюрами Air Fitting, которые помогают улучшить устойчивость и индивидуально подобрать посадку. В свою очередь, Samsung Galaxy Buds On имеют более эргономичный дизайн для более равномерного распределения давления на уши.
Качество звука
В Sony LinkBuds Clip используется 10-мм динамик, обеспечивающий более сбалансированное звучание. Sony предлагает ряд полезных настроек звука и технологию улучшения звучания DSEE. В свою очередь, Samsung Galaxy Buds On оснащены более крупным 11,3-мм динамиком TwinBoost, разработанным для насыщенного звучания, что особенно важно для наушников с открытой конструкцией.
Следует учитывать, что ни одна из моделей не может сравниться по уровню изоляции с обычными внутриканальными наушниками.
Поддержка кодеков и аудиофункций
Sony поддерживает кодеки SBC и AAC, а также технологию масштабирования DSEE и настраиваемый 10-полосный эквалайзер. Samsung поддерживает SSC, SSC UHQ, AAC, SBC и LC3, предлагая больше вариантов кодеков, особенно для совместимых устройств Galaxy.
Шумоподавление и утечка звука
Ни Sony LinkBuds Clip, ни Samsung Galaxy Buds On не поддерживают традиционное активное шумоподавление (ANC). Эти наушники оставляют слуховой канал свободным, позволяя пользователям одновременно слышать музыку и звуки окружающей среды.
Помимо стандартного прослушивания, Sony предлагает режим усиления голоса, который облегчает восприятие разговорного контента в шумной обстановке. Также имеется режим уменьшения утечки звука, позволяющий свести к минимуму выход звука из наушников.
Наушники Samsung используют несколько иной подход, автоматически регулируя громкость в зависимости от окружающего шума. Они также оснащены технологией подавления утечки звука и интеллектуальной системой улучшения качества голосовой связи в шумных местах под названием Clear Call.
Аккумулятор
Наушники Sony LinkBuds Clip обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки и 4 часа разговоров на одном заряде, а также до 37 часов воспроизведения с зарядным чехлом. Они поддерживают быструю зарядку, обеспечивая примерно час воспроизведения за три минуты зарядки.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Samsung Galaxy Buds On обеспечивают до 9,5 часов воспроизведения музыки и до 25 часов вместе с чехлом. Время разговора составляет до 5,5 часов.
Подключение
Sony LinkBuds Clip используют Bluetooth 5.3 и могут одновременно подключаться к двум устройствам. Samsung Galaxy Buds On поддерживают Bluetooth 6.2, а также кодеки SSC, SSC UHQ, AAC, SBC и LC3, однако многоточечное подключение здесь не предусмотрено.
Вердикт
Samsung Galaxy Buds On в целом оказались более мощными открытыми наушниками, предлагающими более современные возможности подключения, немного большее время автономной работы и дополнительные интеллектуальные функции.
С другой стороны, Sony LinkBuds Clip остаются отличным выбором для пользователей, которые ценят многоточечное подключение, технологию DSEE и быструю зарядку.
Напомним, что компания Vivo недавно выпустила свои первые наушники-клипсы Buds Clip.
Фокус также сообщал, что Xiaomi представила наушники Redmi Clip Neo с открытой конструкцией.