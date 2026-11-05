Sony проти Samsung: які навушники-кліпси краще купити у 2026 році (фото)

Навушники-кліпси Sony LinkBuds Clip та Samsung Galaxy Buds On мають однаковий дизайн, проте між ними є багато відмінностей у інших аспектах.

Для тих, хто хоче купити навушники відкритого типу у 2026 році, експерти порталу Gizmochina порівняли Sony LinkBuds Clip та Samsung Galaxy Buds On за низкою критеріїв.

Дизайн та комфорт

Sony LinkBuds Clip Фото: Sony

Обидві моделі навушників мають легку, відкриту конструкцію-кліпсу, яка кріпиться навколо вуха, не заходячи у слуховий прохід. Вони постачаються з компактними зарядними футлярами, хоча футляр Samsung важить менше.

Навушники Sony LinkBuds Clip самі по собі трохи легші та мають знімні подушечки Air Fitting, які допомагають покращити стійкість та індивідуально підібрати посадку. Своєю чергою Samsung Galaxy Buds On мають більш ергономічний дизайн для рівномірнішого розподілу тиску на вуха.

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Якість звуку

Sony LinkBuds Clip використовують 10-мм динамік, який забезпечує більш збалансований звук. Sony пропонує низку корисних налаштувань звуку та покращення DSEE. Натомість Samsung Galaxy Buds On оснащені більшим 11,3-мм динаміком TwinBoost, розробленим для насиченого звучання, що особливо важливо для навушників з відкритою конструкцією.

Варто враховувати, що жодна з моделей не може зрівнятися за рівнем ізоляції зі звичайними внутрішньоканальними навушниками.

Підтримка кодеків та аудіофункції

Samsung Galaxy Buds On Фото: Android Headlines

Sony підтримує кодеки SBC та AAC, а також масштабування DSEE та налаштовуваний 10-смуговий еквалайзер. Samsung підтримує SSC, SSC UHQ, AAC, SBC та LC3, пропонуючи більше варіантів кодеків, особливо для сумісних пристроїв Galaxy.

Шумозаглушення та витік звуку

Ні Sony LinkBuds Clip, ні Samsung Galaxy Buds On не пропонують традиційного активного шумозаглушення (ANC). Ці навушники залишають слуховий канал вільним, дозволяючи користувачам одночасно чути музику та звуки навколишнього середовища.

Окрім стандартного прослуховування, Sony пропонує режим підсилення голосу, який робить розмовний контент легшим для сприйняття в галасливому середовищі. Також є режим зменшення витоку звуку для мінімізації виходу звуку з навушників.

Навушники Samsung використовують дещо інший підхід, автоматично регулюючи гучність на основі навколишнього шуму. Вони також оснащені технологією зменшення витоку звуку та інтелектуальною системою покращення якості голосового зв’язку в шумних місцях під назвою Clear Call.

Акумулятор

Sony LinkBuds Clip Фото: theverge.com

Навушники Sony LinkBuds Clip обіцяють до 9 годин відтворення музики та 4 години розмов на одному заряді, а також до 37 годин відтворення із зарядним футляром. Вони підтримують швидку зарядку, забезпечуючи приблизно годину відтворення за три хвилини заряджання.

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Samsung Galaxy Buds On витримують до 9,5 годин відтворення музики до 25 годин разом з кейсом. Ля розмов навушники пропонують до 5,5 годин.

Підключення

Sony LinkBuds Clip використовують Bluetooth 5.3 та можуть одночасно підключатися до двох пристроїв. Samsung Galaxy Buds On підтримують Bluetooth 6.2 разом з кодеками SSC, SSC UHQ, AAC, SBC та LC3, проте багатоточкове з’єднання тут не передбачено.

Вердикт

Samsung Galaxy Buds On Фото: Samsung

Samsung Galaxy Buds On загалом виявились потужнішими відритими навушниками, що пропонують новіші можливості підключення, трохи кращий час автономної роботи, додаткові інтелектуальні функції.

З іншого боку Sony LinkBuds Clip залишаються чудовим варіантом для користувачів, які цінують багатоточкове підключення, DSEE та швидку зарядку.

Нагадаємо, компанія Vivo нещодавно випустила свої перші навушники-кліпси Buds Clip.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi представила новушники Redmi Clip Neo з відкритою конструкцією.