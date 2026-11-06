Мощная альтернатива EcoFlow: вышла зарядная станция DJI Power Auro 2000 Elite (фото)

Компания DJI недавно представила зарядную станцию Power Auro 2000 Elite. Новинка уже начала поступать в продажу по всему миру.

В настоящее время DJI Power Auro 2000 Elite официально вышла на рынок Европы, тогда как в Украине она пока доступна только у сторонних продавцов. Характеристики зарядной станции приведены на сайте DJI Global.

DJI Power Auro 2000 Elite оснащена аккумулятором емкостью 2016 Вт·ч, однако отличается более компактным дизайном по сравнению с обычной DJI Power 2000. Зарядная станция поддерживает номинальную мощность 2000 Вт и может выдерживать пиковые нагрузки до 2200 Вт, чего достаточно даже для обогревателей и электрических чайников.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Европейская версия DJI Power Auro 2000 Elite оснащена 3 стандартными розетками переменного тока, 1 встроенным выдвижным кабелем USB-C, 2 портами USB-C, 2 портами USB Type-A, 2 портами SDC, вход переменного тока, автомобильный зарядный модуль и порт для подключения дополнительной батареи.

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Станция поддерживает пять способов зарядки, включая питание от сети переменного тока, прямую зарядку от аккумулятора автомобиля, зарядку от солнечных батарей, одновременную зарядку от автомобиля и солнечной энергии, а также интеллектуальную гибридную зарядку.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

При подключении к обычной розетке DJI Power Auro 2000 Elite заряжается от 0% до 80% примерно за 60 минут. Полная зарядка занимает около 75 минут. Для питания от солнечной энергии порты SDC поддерживают мощность до 1200 Вт, что позволяет полностью зарядить станцию примерно за 2,7 часа.

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DJI утверждает, что аккумуляторные элементы DJI Auro 2000 Elite могут сохранять более 80 % своей первоначальной ёмкости после 4000 полных циклов зарядки и разрядки в лабораторных условиях. Зарядная станция также оснащена системой управления аккумулятором с 13 датчиками температуры и 40 встроенными предохранителями для контроля рабочих условий. Устройство имеет класс огнестойкости UL 94 5VB.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

DJI Power Auro 2000 Elite поддерживает функцию ИБП, которая позволяет переключаться на питание от аккумулятора за 0,01 секунды при перебоях в электроснабжении. Заявленный уровень шума составляет до 30 дБ при нагрузке переменного тока 500 Вт.

Зарядку и состояние аккумулятора можно контролировать через мобильное приложение DJI Home. Для пользователей дронов DJI два порта SDC поддерживают быструю зарядку с помощью специальных аксессуаров.

Напомним, что в ближайшее время в продажу поступят новые зарядные станции EcoFlow DELTA 3800 и DELTA 3000 Gen4.

Фокус также сообщал, что компания Jackery недавно представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D.