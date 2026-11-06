Потужна альтернатива EcoFlow: вийшла зарядна станція DJI Power Auro 2000 Elite (фото)

Компанія DJI нещодавно представила зарядну станцію Power Auro 2000 Elite. Новинка вже почала надходити у продаж по всьому світу.

Наразі DJI Power Auro 2000 Elite офіційно вийшла у Європі, тоді як в Україні вона поки доступна лише у сторонніх продавців. Характеристики зарядної станції розкриті на сайті DJI Global.

DJI Power Auro 2000 Elite оснащена акумулятором ємністю 2016 Вт·год, проте має компактніший дизайн порівняно зі звичайною DJI Power 2000. Зарядна станція підтримує номінальну потужність 2000 Вт та може витримувати стрибки до 2200 Вт, що достатньо навіть для обігрівачів та електричних чайників.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Європейська версія DJI Power Auro 2000 Elite має 3 стандартні розетки змінного струму, 1 вбудований висувний кабель USB-C, 2 порти USB-C, 2 порти USB Type-A, 2 порти SDC, вхід змінного струму, автомобільний зарядний модуль та порт для підключення додаткової батареї.

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Станція підтримує п'ять методів заряджання, включаючи живлення від мережі змінного струму, пряме заряджання від акумулятора автомобіля, сонячна зарядка, одночасне заряджання від автомобіля та сонячної енергії, а також інтелектуальне гібридне заряджання.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

Від звичайної розетки DJI Power Auro 2000 Elite має заряджатися від 0% до 80% приблизно за 60 хвилин. Повна зарядка займає близько 75 хвилин. Для живлення від сонячної енергії порти SDC підтримують потужність до 1200 Вт, що дозволяє повністю зарядити станцію приблизно за 2,7 години.

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DJI стверджує, що акумуляторні елементи DJI Auro 2000 Elite можуть зберігати понад 80% своєї початкової ємності після 4000 повних циклів зарядки та розрядки в лабораторних умовах. Зарядна станція також оснащена системою керування акумулятором з 13 датчиками температури та 40 вбудованими запобіжниками для контролю робочих умов. Пристрій має клас вогнестійкості UL 94 5VB.

DJI Power Auro 2000 Elite Фото: DJI

DJI Power Auro 2000 Elite підтримує функцію ДБЖ, що дозволяє перемикатися на живлення від батареї протягом 0,01 секунди під час перебоїв з живленням. Заявлений рівень шуму становить до 30 дБ при навантаженні змінного струму 500 Вт.

Зарядку та стан акумулятора можна контролювати через мобільний застосунок DJI Home. Для користувачів дронів DJI два порти SDC підтримують швидку зарядку за допомогою спеціальних аксесуарів.

Нагадаємо, незабаром надійдуть у продаж нові зарядні станції EcoFlow DELTA 3800 та DELTA 3000 Gen4.

Фокус також повідомляв, що Jackery нещодавно представила ультракомпактну зарядну станцію Explorer 100D.