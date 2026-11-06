Качественные проводные наушники 2026 года: вышла модель с USB-C подключением и ANC (фото)

Компания Razer представила пару проводных игровых наушников Hammerhead V3 Chroma, которые предлагают активное шумоподавление (ANC), двойные динамики, настраиваемую подсветку и подключение через USB-C.

Разъем под углом 90 градусов делает Razer Hammerhead V3 хорошим вариантом для мобильных игр, а проводное подключение избавляет от необходимости заряжать наушники. Подробности о новинке представлены на сайте Razer.

В наушниках Razer Hammerhead V3 используется сочетание 11-мм динамического драйвера для низких частот и специального 6-мм твитера для высоких частот. Встроенный контроллер обеспечивает регулировку громкости, управление воспроизведением и переключение ANC, а всенаправленный микрофон отвечает за голосовую связь. Проводное подключение также гарантирует отсутствие сжатия, характерного для Bluetooth-моделей.

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Razer Hammerhead V3 Фото: Razer

Наушники оснащены системой ANC с прямой обратной вибрацией для подавления окружающего шума во время игр или прослушивания музыки. Также предусмотрена технология подсветки Razer Chroma RGB с 16,8 миллионами цветов на выбор.

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К преимуществам Razer Hammerhead V3 также относятся защита от брызг по стандарту IPX4, четыре звуковых пресета для игр, музыки, фильмов и звонков, а также настраиваемый профиль эквалайзера. Пользователи ПК могут получить доступ к объемному звуку THX 7.1 через Razer Synapse 4.

Официальная цена Razer Hammerhead V3 — 89,99 евро (около 4 570 грн).

Razer Hammerhead V3 Фото: Razer

Напомним, что компания Grado анонсировала среднебюджетные проводные наушники Signature S150 с некоторыми флагманскими функциями.

Фокус также сообщал, что проводные наушники Noble Audio Vanguard отличаются удивительно хорошим звуком для своего сегмента.