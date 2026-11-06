Якісні дротові навушники 2026 року: вийшла модель з USB-C підключенням та ANC (фото)
Компанія Razer представила пару дротових ігрових навушників Hammerhead V3 Chroma, що пропонують активне шумозаглушення (ANC), подвійні драйвери, налаштоване підсвічування та підключення через USB-C.
Роз'єм під кутом 90 градусів робить Razer Hammerhead V3 хорошим варіантом для портативних ігор, а дротове підключення позбавляє необхідності заряджати навушники. Деталі про новинку розкриті на сайті Razer.
Razer Hammerhead V3 використовують поєднання 11-мм динамічного драйвера для нижчих частот і спеціального 6-мм твітера для вищих частот. Вбудований контролер забезпечує регулювання гучності, керування відтворенням та перемикання ANC, а всеспрямований мікрофон відповідає за голосовий зв'язок. Дротове підключення також гарантує відсутність стиснення, притаманного Bluetooth-моделям.
Навушники оснащені системою ANC з прямою зворотною вібрацією для зменшення шуму навколишнього середовища під час ігор чи прослуховування музики. Також є технологія підсвічування Razer Chroma RGB з 16,8 мільйонами кольорів на вибір.
Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції?
Перевагами Razer Hammerhead V3 також є захист від бризок IPX4, чотири звукові пресети для ігор, музики, фільмів та дзвінків, а також налаштовуваний профіль еквалайзера. Користувачі ПК можуть отримати доступ до об'ємного звуку THX 7.1 через Razer Synapse 4.
- Офіційна ціна Razer Hammerhead V3 — 89.99 євро (близько 4 570 грн).
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